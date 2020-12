A 47 éves egykori szupermodell egyik főcéljának tartja, hogy gyerekei jövőjét egyengesse, amit most elsőszülött gyermekénél, Leninél el is kezdett. A 16 éves lány már most kiköpött édesanyja, akinek szépségére a divat nagyágyúi is felfigyeltek, így szinte borítékolható volt, hogy híres édesanyjához hasonlóan belőle is szupermodell legyen egyszer.

A fiatal és remek stílusérzékkel megáldott szőkeség egyből a német Vogue címlapján debütált Klum társaságában, ezért sem lepődnénk meg, ha hamarosan olyan keresett modellek között szerepelne a neve, mint Bella Hadid, Kaia Gerber vagy éppen Kendall Jenner. Közös képeik alá Klum egy megható szöveget is írt lányának, amely mindenki szemébe könnyeket csalt:

Nagyon büszke vagyok rád. És nem azért, mert ezt az utat választottad. Tudom, hogy akármelyik úton is haladsz, az a sajátod lesz. Mindig pontosan tudod, mit akarsz és mit nem. Boldog vagyok, hogy most megmutathatod, ki vagy...

...Tudom, hogy a lányomnak lenni nem mindig könnyű. Soha nem volt lehetőséged "normálisan" felnőni. De mit is jelent a normális?! Három különböző édesapával együtt felnőni valószínűleg nem is fogod megtudni.

Ezt a modell arra értette, hogy Leni biológiai apja Flavio Briatore üzletember, ugyanakkor Heidi második férje, nevelte fel és fogadta örökbe újszülöttként. A modell azóta elvált a zenésztől és feleségül ment a Tokio Hotel gitárosához, Tom Kaulitzhoz, akit Leni szintén édesapjának tart.

Heidi a hosszú posztjában azt is hozzátette, hogy szerint lánya egy magabiztos fiatal nő, aki szeret küzdeni a céljaiért.

Még, ha egy kicsit nehéz is elengednem téged ebbe a világba, mindig mindent megteszek azért, hogy boldog légy, és hogy az álmaid valóra váljanak. Büszke vagyok rá, hogy az anyukád vagyok!

Sokan úgy gondolják, hogy legalább olyan fényes jövő áll Leni előtte, mint annak idején Heidi előtt, aki a világ legjobban kereső modelljei között szerepel a mai napig.

