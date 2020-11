Ritka pillanat: Heidi Klum megmutatta, milyen nagyok lettek a gyerekei

Mindemellett igazi mintaanya, akinek nagyon fontos, hogy gyermekei nyitott látásmódúak, okosak és műveltek legyenek. Ezért is döntött úgy, hogy az egész családdal ellátogat egy berlini kiállításra, ahova négy gyermekén kívül Tom Kaulitz is elkísérte. A közös családi kiruccanásról egy képet is feltett az egykori szupermodell, amely alá csak úgy záporoztak a kommentek, hiszen ritkán szokta megmutatni a csemetéit. A 16 éves Leni, a 15 esztendős Henry, a 14 éves Johan és 11 éves Lou már elképesztő nagyok.

Legidősebb lánya szó szerint a hasonmása, míg két fia túlnőtte a modell 178 centiméteres magasságát. Mivel Heidi szeretné megóvni mind a négy gyermekét a nyilvánosságtól, ezért csak néha – az ő engedélyükkel – oszt meg egy-egy friss fotót, ami mindig nagy meglepetést okoz, hiszen amíg a két lánya és a két fia szép lassan felcseperedik, addig ő egy percet sem képes öregedni.

Sokan úgy vélik, hogy 31 éves zenész szerelme tartja fiatalon, aki a képek tanúsága szerint remekül kijön felesége gyerekeivel. A kérdés már csak az, hogy vajon mikor jön az ő közös babájuk?!

