A szépséges egykori szupermodell pár napja legidősebb nagylányával, Lenivel pózolt a német Vogue címlapján, aki kiköpött édesanyja. De, ha ez nem lenne elég a fiatal lánynak eltökélt célja, hogy keresettebb modell legyen belőle, mint annak idején Heidiből. Ez pedig a róla készült legfrissebb fotók alapján nem lesz olyan nehéz, hiszen nagyszerű érzéke van a divathoz és ahhoz is, hogyan viselkedjen a kamera előtt.

A 47 éves négygyerekes Klum tegnap is megörvendeztette a világot egy fotóval, méghozzá egy olyannal, amelyen édesanyja, Erna és lánya, Leni is rajta van. A Vogue fotózásán készült kép alá csak úgy záporoztak a kommentek, ugyanis a fodrászként dolgozó Erna közel a 70-hez is fantasztikusan néz ki. Így hárman pedig csodálatos látványt nyújtottak, mivel ritkán látni három generáció különböző szépségét.

Heidi egyébként gőzerővel azon van, hogy segítse és támogassa 16 éves lánya karrierjét, akit nemcsak gyönyörűnek, hanem magabiztosnak és kitartónak tart.

