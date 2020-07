Heidi Klum 47 évesen olyan smink nélküli szelfit lőtt, hogy azóta is keressük a szavakat

Alig néhány napja annak, hogy a világ egykori legkeresettebb modellje, megosztotta a nagyvilággal irigylésre méltóan jó kondiban lévő testéről készült fotóját, ahol az is kiderült, hogy bizony nem csupán a jó géneknek köszönhetően néz ki ilyen bombán 47 évesen! A kőkemény edzések mellett azonban a bőrápolást sem hanyagolja el – legalábbis egyértelműen erre utalnak a minap közzétett szelfijei, amelyeken smink nélkül mosoly, s bizony olyan a bőre, hogy a legtöbben összetennénk érte a kezünket.

Bár a modellek bőre olykor megsínyli a munkájukkal járó extrém mennyiségű sminkelést, úgy tűnik, hogy ebben (is) a szerencsések táborát gyarapítja. Bőre úgy ragyog, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, a ráncokról pedig ne is beszéljünk… 47 évesen, akinek ennyi ránc gazdagítja a pofiját, az garantáltan megnyerte a genetikai lottót. Persze azért van néhány trükk is a tarsolyában. Nemrég egy interjúban elmondta, hogy bár csak nemrég fedezte fel magának a fényvédő krémek áldásos hatását, azóta egyenesen rajong értük. A hidratáló krémekkel viszont mindig is jó barátságban volt, azonban nagyon megválogatja, hogy mit kenjen a bőrére, ugyanis saját bevallása szerint az átlagnál hajlamosabb a pattanásokra.

