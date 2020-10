Mintha csak tegnap lett volna, hogy elkezdődött a nyári szezon, most pedig már átlépünk az októberbe is! Az őszi időjárás általában inkább az otthoni programoknak kedvez, előtérbe kerülnek a filmek, könyvek, sorozatok, és persze minden egyéb, amit a négy fal között lehet csinálni. Korábban ajánlottunk is néhány ötletet a tavaszi karantén kezdetén, ami most is jól jöhet:

Október 1-től pedig a filmekre biztosan nem lesz panaszunk! Az HBO GO-ra ugyanis rengeteg izgalmas alkotás érkezik a hónapban, kezdve a romantikus történetektől egészen a döbbenetes dokumentumfilmekig. Ha te is kíváncsian várod, milyen újdonságokkal töltheted majd az októbert, kattints a galériára, ahol eláruljuk,

mit nézhetsz meg ebben a hónapban az HBO GO-n!

