Hazai kerámiák, amiknek ott a helye az otthonodban

Te is gyűjtöd a csinos csetreszeket? A lakberendezési áruházból szerezted be őket, ahol volt belőlük több tucat? Esetleg örökölted őket? Mit szólnál, ha mutatnánk néhány olyan hazai keramikust, akinek a munkáit a jövő generációi is szívesen nézegetnék majd? Ezek tutira olyan darabok lesznek, amiket szívesen adsz majd tovább te is. Az Éva magazin összeállítása.

Lakberendezőként mindig azt javaslom az ügyfeleimnek, hogy használjuk minél változatosabb dísztárgyakat, keverjük a stílusokat, és a vintage darabokat a térben. Amikor a korlátozások miatt sok magyar kisvállalkozó került nehéz helyzetbe, kiadónk azt a célt tűzte ki, hogy segít nekik abban, hogy folytathassák tevékenységüket továbbra is! Létrehoztunk egy Facebook-csoportot, melyben mindazok az alkotók gyűltek össze, akik különleges termékeket vagy szolgáltatást kínálnak. A #vegyélhazait Facebook-csoportban megtalálod a legváltozatosabb magyar márkákat és termékeket. Ettől sokkal személyesebb, otthonosabb és kreatívabb lesz egy enteriőr. Többnyire arra buzdítom őket, hogy bátran tegyék ki a megörökölt és szeretett vázákat, tálakat, figurákat - összefoglaló néven: csetreszeket -, és keverjék ezeket új, modern darabokkal. A most következő kerámiák remekül beépíthetők szinte bármilyen stílusú otthonba és, ami még szuper bennük, hogy nem csak szépek és dekoratívak, de funkcionálisak is, vagyis távol áll tőlük a porfogó szerep. Ha vigyázol rájuk, biztos vagyok benne, hogy gyermekeid, és unokáid is gyönyörködhetnek majd bennük, évtizedekkel később. Következzen most 7 hazai keramikus, akiktől érdemes beszerezned egy-két darabot!