Ma már nem sok olyan hírességet tudnánk mondani, akik ne lennének fent az Instagramon. Angelina Jolie egyelőre még igyekszik távol maradni a közösségi médiától, Emma Stone szintén nem nagy rajongója ezeknek az oldalaknak, és Jennifer Lawrence sem vette még rá magát arra, hogy regisztráljon. , akit a Hősök című sorozatból ismertünk meg, szintén közéjük tartozott, ám most végre megtört a jég, hiszen a színésznő csatlakozott az Instagramhoz!

Alig egy óra alatt több tízezer követője lett, ennek örömére pedig meg is osztott magáról néhány friss fotót. Jól látszik, hogy már megvált hosszú hajától, és most épp vagány, rövid hajjal hódít. A stílusváltásnak köszönhetően egészen máshogy fest most, mint a Hősök idején, de tény, hogy a fotók alapján biztosan nem mondanánk meg, hogy eltelt már 14 év a sorozat kezdete óta!

számára az elmúlt néhány hónap nem volt egyszerű. 2018-ban hivatalosan is elvált boxoló exétől, Wladimir Klitschkótól, majd nem sokkal később már rá is talált a szerelem. Új barátja mellett viszont nem sokáig lehetett boldog, ugyanis kapcsolatuk hamar rosszra fordult, a férfit bántalmazás miatt le is tartóztatták, és megtiltották neki, hogy 90 méteres közelébe menjen.

A színésznő a sok változás miatt úgy döntött, megpróbálja tiszta lappal indítani új életét, és ezt egy friss tetoválással is megpecsételte.

Kíváncsi vagy, a Hősök többi színésze hogy néz ki most, 16 évvel az első epizód után? Kattints a galériára!

