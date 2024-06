Havi horoszkóp június: a Bikák számára váratlan lehetőség adódik, a Szüzek a korrekt hozzáállás hívei

HAVI HOROSZKÓP JÚNIUS

KOS (március 21-április 20)

A nyár első hónapja komoly konfliktushelyzetet hozhat magával, melyben kissé értetlenül állsz, valaki ugyanis magával ránt a kátyúba, te pedig mire észreveszed, addigra gyakorlatilag nyakig állsz a katyvaszban. Amikor pedig érthető módon igen vehemensen számon kéred az illetőt, akkor ő egyfajta megjátszott értetlenséggel reagál, mintegy hárítva a felelősségvállalást. Akkor teszed a legokosabban, ha egyszer, s mindenkorra pontot teszel a dolog végére, vállald azt, ami a te sarad, konkrétan azt, hogy a naivitásodnak estél áldozatául, ahhoz azonban semmiképp ne add a nevedet, amihez semmi közöd. Világosan értesd meg az illetővel, hogy ha szeretné, ha nem, ezúttal neki kell beleállnia a helyzetbe és vállalni mindenért a felelősséget!

BIKA (április 21-május 20)

Abszolút precízen eltervezted az előtted álló hónapot, fontos célokat tűztél ki magad elé, melyeket szeretnél elérni, egy ponton azonban váratlan lehetőség adódhat, amelyen nem is érdemes sokat hezitálnod. Amennyiben kellőképp biztonságosnak ítéled meg a kalandot, abban az esetben ugorj fejest nyugodtan a dologba, hiszen nem minden nap botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba. Add át magad a váratlan kihívásnak, hisz csak így tudsz pozitív élményekkel gazdagodni, később pedig ráérsz mással is foglalkozni!

IKREK (május 21-június 21)

A nyár első hónapjában olyan helyzet áll elő, amelyben gyakorlatilag mindenki tanácstalanul áll körülötted, hogy miként is kellene megoldanotok, te azonban a Napnál is világosabban látod a megoldáshoz vezető utat. Igyekezz tehát a tudtukra hozni és megértetni velük, merre kell továbblépnetek ahhoz, hogy mihamarabb, a legkisebb zökkenőkkel a dolog végére érjetek. Az, hogy hallgatnak-e rád és követnek-e az úton, az csakis azon múlik, hogy mennyire vagy hiteles és meggyőző. Büszke lehetsz magadra, hisz ha nem vagy ott, ülhetnétek mindannyian időtlen időkig felette, akkor is megoldatlan maradna az egyenlet!

RÁK (június 22-július 22)

Noha az utóbbi időben abszolút nem panaszkodhatsz a teljesítményedre, mégis valahogy hiányérzeted van, azt gondolod, hogy többet is ki tudnál hozni magadból. Folyton felelősséget vállalsz mindenért, amennyiben valami nem sikerül, abban az esetben rendszerint elsőként lendíted magasba a karod, egyedül vállalva a következményeket. Ez egyfelől nagyon nemes dolog, ám emiatt kissé görcsös az életed, hiszen folyton arra koncentrálsz, nehogy hibázz. Hidd el, földi halandóként te sem vagy tökéletes, neked is megengedett a hibázás lehetősége. Ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna, rá se ránts, igyekezz kijavítani, de nem kell a kétségbeesett bűntudatba menekülnöd, hisz bármilyen hihetetlen, ez másokkal is ugyanúgy előfordulhat! Élvezd az életet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A közvetlen környezetedben akadnak bizonyos személyek, akik igencsak túl játsszák a szerepüket, olyasfajta hatalmat kreálva önmaguknak, amely szerintük feljogosítja őket gyakorlatilag bármire. Mivel hozzád nemhogy nem áll közel az ő életfelfogásuk, mi több, abszolút nem fér bele az értékrendedbe, épp ezért igyekezz a lehető legtávolabb maradni tőlük, nehogy nálad is bepróbálkozzanak és annak éles konfliktus legyen a vége. Fontos tudnod, hogy csak azért, mert valaki számon kér rajtad valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy neked szolgálatkész kis katonaként kell tisztelegned és beszámolnod a legapróbb részletekről is csupán azért, hogy valakiben erősödjön a vezér szerepe. Járd a saját utad, ne foglalkozz olyan emberekkel, akik ilyenfajta viselkedéssel igyekezzenek elgyengíteni másokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút a korrekt hozzáállás híve vagy, amennyiben elvállalsz valamit, abban az esetben szeretsz a folyamat elejétől a végéig jelen lenni és a lehető legkifogástalanabb eredményt kiadni a kezedből. Nyilvánvalóan, mivel ezen értékrend szerint éled az életedet, épp ezért ezt várod el másoktól is, mellyel kapcsolatban igen nagy csalódás vár rád a nyár első hónapjában. Egy bizonyos helyzetben ugyanis valaki teljesen inkorrekt faképnél hagy a folyamat kellős közepén, miközben már nyakig álltok a teendőkben. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, mégis igyekezz nem erre összpontosítani, inkább arra, hogy kievickélj a bajból. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki az igazi barát a bajban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapban valaminek indokolatlanul nagy feneket keríthetsz, mindenféle összeesküvés elméleteket gyártva annak ellenére, hogy a dolognak nem is lesz akkora jelentősége, mint amennyire aggódsz miatta. Koncentrálj a megoldásra, a tőled telhető legnagyobb lendülettel rugaszkodj el, hisz sokkal fontosabb az, hogy a megoldásra történő törekvés benned legyen, így nem lesz gond azzal sem, hogy végül kifogástalan eredményt adj ki a kezedből. A jövő pedig bármit hozhat, nem érdemes kimatekozni, hisz bárhogyan alakíthatja az élet, úgysem lesz befolyásod felette!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban kivételes hozzáállásodat bizonyíthatod, amely bizony példaértékű lehet mások számára, hisz ez az a gondolkodásmód, amelynek segítségével sikerülhet megoldanod egy két esélyes helyzetet, amelyről eleinte nem gondoltad, hogy pontot tehetsz majd úgy a végére, hogy nem lesz keserű senki szája íze sem. Ékes bizonyítékot kapsz ezúttal ismét arról, hogy mindig érdemes bízni abban, hogy a benned lévő tudás és tehetség hozzásegít a kivételes eredményekhez és nem okoz gondot egy nagyobb feladat megoldása sem. Csak így tovább, ez a profizmus!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló hónapban egy régi, lezáratlan ügy bukkan fel a múltadból, mellyel azelőtt nem mertél szembenézni, attól tartva, hogy majd újra át kell élned a vele járó, kellemetlen pillanatokat. Bármilyen nehéz is, be kellene látnod, hogy jóval könnyebb lesz az életed, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, a gátlásaidat, bátran felállsz és le mered zárni a múltat. Nem érdemes tovább húznod az időt, hiszen jó eséllyel előbb-utóbb ezzel fekszel és kelsz, ami hosszú távon semmi jót nem hoz majd. Új hónap jön, légy tehát bátor és tartsd szem előtt, hogy aki mer, az bizony jó eséllyel nyer!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút távol áll tőled az alakoskodás bármilyen formája, fontos számodra az őszinteség, azt is hajlandó vagy bevállalni, hogy nem leszel népszerű egy adott társaságban, mindig az egyenes utat választod és kimondod a véleményedet. Igazad van, miért is titkolnád, ha az érdekeidről van szó, igenis hallasd a hangodat, hisz neked is meg lehet az álláspontod, amit nem kell elhallgatnod csak azért, mert lehet, hogy az nem egyezik a másokéval. Vállald önmagadat még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, hisz ettől tudsz majd éjszakánként nyugodtan aludni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Új kalandokra, új impulzusokra vágysz, melyek egy kissé felrázzák az általad monotonnak érzett hétköznapokat. Ennek okán olyasféle extrém kihívások is eszedbe jutnak? amelyek Márciusban igyekezz olyasféle kalandot keresni, amely elérhető számodra is, nem jár embertelen nagy áldozatokkal, mégis pezsegteti az adrenalin szintedet. Nincs azzal probléma, ha feszegetni akarod a határaidat, ha kimozdulsz a komfortzónádból, ám mivel most az a célod, hogy maradandó élményt szerezz, mindenképp olyasmit kellene kipróbálnod, ami biztos sikerrel kecsegtet, s boldogsággal tölt majd el. Nem kell túl nagy kockázatot vállalnod, a lényeg az, hogy ezúttal valóban élvezd azt, amit csinálsz!

HALAK (február 20-március 20)

A nyár első hónapjában elég bizarr helyzetbe kerülhetsz, van ugyanis valaki a környezetedben, aki a végsőkig megpróbál kihasználni abban a hitben, hogy te alkalmas vagy arra, hogy más eszköze legyél. Nem igazán tapasztaltál még ehhez hasonlót, épp ezért nem is nagyon tudod, hogy miképp kellene viselkedned az illetővel szemben, azt azonban biztosan tudod, hogy nem szeretnél ebben a szerepben tetszelegni egyetlen pillanatig sem. Állj tehát a sarkadra és határozottan tudasd vele, hogy a lehető legrosszabb ajtón kopogtat, te ugyanis semmilyen módon nem állsz rendelkezésre ahhoz hogy bábuként használjon. Ha kellőképp temperamentumos és karakán vagy, hidd el, hogy érteni fog az üzenetből, te pedig nem fogsz álmatlanul forgolódni éjszakánként. Védd meg az érdekeidet, mielőtt késő lesz!