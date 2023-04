Havi horoszkóp április 1-30.: az Ikreknek érdemes a határaikat figyelembe venniük, az Oroszlánok rendkívül céltudatosan küzdenek

HAVI HOROSZKÓP ÁPRILIS 1-30.

KOS (március 21-április 20)

Szíved szerint gondolkodás nélkül feladnál egy embertelen hosszú ideje húzódó folyamatot, több volt már ugyanis a károd belőle, mint a hasznod. Váratlanul azonban a semmiből sejlik fel a megoldás az előtted álló hónapban, ami rendkívül nagy izgalommal tölt el, hisz végre pontot tehetsz a dolog végére. Borzasztóan boldoggá tesz a tudat, hogy megérte kitartanod, hiszen a sok befektetett energia bőséggel térülhet meg. Légy nyugodtan büszke magadra, hisz nem mindenki mondhatja el, hogy ilyesfajta céltudatossággal képes előre törni és noha helyenként megingott a dologba vetett hited, most mégis egyfajta bizonyítékként elkönyvelheted, hogy hittel, akarattal és kitartással irdatlan magasságokat lehet meghódítani!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki mindenáron szeretne megakadályozni abban, hogy sikerre vihess egy általad fontosnak tartott ügyet és ez roppant módon felháborít. Nem is kell csendben tűrnöd, hogy az illető egyszerűen szabotálja a tervedet, nyugodtan állj szemtől szemben vele és ne engedj a huszonegyből. Mutasd meg, hogy milyen fából faragtak, határozottan a tudtára hozva, hogy veled semmiképp nem érdemes ujjat húzni, hisz triplán adod vissza a “kölcsönkenyeret”! Ne tűrd, hogy bárki érvényesítse az akaratát veled szemben!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan vágysz a sikerre, ennek érdekében mindenre képes vagy, csakhogy a környezeted figyelmét magadra irányítsd. Mielőtt azonban udvari bolondot csinálnál magadból akaratodon kívül is, előtte igyekezz a határaidat figyelembe venni és egy bizonyos szint felett maradni annak érdekében, hogy ne válj nevetség tárgyává. Abban próbálj kitűnni, amiben tehetséges vagy, nem kell a harangöntésbe is belefognod csak azért, hogy rólad beszéljenek. Minőségi dolgokkal hívd fel magadra a figyelmet!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hónapban nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul egy bizonyos szituáció, emiatt kissé kétségbe esel, hisz többet szerettél volna kihozni belőle, ám a körülmények abszolút megváltoztatják az útirányt. Nem érdemes emiatt magadat hibáztatnod, hisz te csak arra mentél, amerre a józan ész diktálta, eszedbe sem jutott, hogy esetleg a szakadék felé tartasz. Legközelebb mindenképp számolj mindenfajta kockázattal, próbáld a kialakult helyzetet megfelelő higgadtsággal, diplomatikusan kezelni, hisz másképp csak kontrollálhatatlanul bele fogsz zuhanni a szakadékba. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, miután levontad a konzekvenciát!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Végre találsz magadnak egy olyan célt, amelyről úgy gondolod, hogy érdemes küzdened érte és mindent megtenned azért, hogy elérhesd. Annak érdekében azonban, hogy magabiztos lehess, érdemes helyére tenned mindent a fejedben, hisz ha kételyekkel és bizonytalan léptekkel indulsz neki, akkor bizony eleve el lesz rendelve az egész folyamat. Rendezz mindent, ami a sikerhez szükséges lehet, oszd meg a figyelmedet és ne feledkezz meg az apró részletekről sem. Ha már úgy döntöttél az elején, hogy elindulsz valahová, bizonyára volt nyomos okod rá, lebegjen az a szemed előtt, hogy a hegy csúcsára csak ügy juthatsz el, ha mászol folyamatosan felfelé!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Felelősségteljes dologra vállalkozol az előtted álló hónapban, mellyel korántsem biztos, hogy képes leszel egyedül megbirkózni. Rögtön az első pillanatban nyilvánvalóvá válik ugyanis az, hogy ez bizony a kelletténél rágósabb falatnak ígérkezik, mellyel bizonyosan elleszel egy darabig. Érdemes az elején keresned valakit, aki nálad mindenképp jártasabb a dologban, kérj tőle segítséget vagy legalább egy nagyobb lendületet, ami elindít az úton. Bátor dolog a határaidat feszegetni, igyekezz azonban nem túl messzire menni, hiszen bárhogy szeretnél, nem fogsz tudni akadályokat kikerülni. A szamárlétrát pedig mindenkinek meg kell másznia!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Fontos dologban kell dűlőre jutnod az előtted álló hónapban, ennek érdemes tehát mindent alárendelned, hisz az, hogy feketét vagy fehéret mondasz, az befolyásolni fogja az előtted álló jövőt is. Fordulj bizalommal ahhoz a személyhez, akiről pontosan tudod, hogy minden körülmények között teljes mellszélességgel támogat, mondj el neki minden pro és kontra érvet annak reményében, hogy talán együtt objektív döntést tudtok majd hozni. Bárhogy is döntesz azonban, azt semmiképp ne feledd, hogy értékes ember vagy, akinek alanyi jogon jár a mellényúlás lehetősége is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban a saját szád íze szerint alakíthatsz egy számodra hatalmas jelentőséggel bíró szituációt, amely roppant nagy izgalommal tölt el és melyet szeretnél az elejétől a végéig te, magad alakítani. Helyezd tehát ezt a bizonyos projektet a prioritási sorrend tetejére és csakis akkor engedj más ingereket a közeledbe férkőzni, ha már sínen van az, ami számodra olyan fontos. Ez a hónap a bizonyítás hónapja, hiszen ha sikerrel abszolválod azt, amit elvállaltál, akkor bizony hosszú időre teheted le a névjegyedet a szakmában! Hajrá, eljött a te időd!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy lépésre szánod el magad az előtted álló hónapban, elérkezik ugyanis a pillanat, amely lehetővé teszi, hogy végre kitörj a monotonitásból és egy olyan útra lépj, amely tele van izgalmakkal és a siker lehetőségével. Ennek érdekében minden egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról és érdemes csak arra fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések nem biztos, hogy egyszerűek lesznek, ám ha hiszel magadban és valóban el szeretnéd érni azt, amit megálmodtál, akkor bizony nem lesznek majd olyan akadályok, amelyeket le ne tudnál győzni!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban egy bagatell vita harapódzhat el közötted és egy hozzád elég közel álló személy között, méghozzá egy harmadik fél miatt. Te ugyanis sérelmezel valamit az illetővel kapcsolatban, a barátod azonban azonnal a védelmére kel és olyasféle viselkedést tanúsít, mintha legalább is valamiféle védőügyvéd lenne az esküdtszék előtt. Hatalmas csalódást okoz az, hogy egyetlen pillanat alatt ellened fordul, te pedig szíved szerint szóba sem állnál vele. Mielőtt azonban elállnál ágytól-asztaltól, előtte érdemes mindenképp megvizsgálnod részleteidben a helyzetet és kideríteni, hogy vajon miért fontos ennyire a vitapartnered számára a harmadik fél. Könnyen kiderülhet, hogy elsiklottál egy fontos részlet felett, mely megváltoztathatja az álláspontodat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban naivitásodnak fizetheted meg az árát, valaki ugyanis a szemedben mosolyog és abszolút kedvesnek állítja be magát, amint azonban hátat fordítasz neki, azonnal hátba támad. Borzasztóan rosszul érint az a felismerés, hogy nem mindenki rendelkezik hozzád hasonló hozzáállással és gondolkodással, te ugyanis semmilyen körülmények között nem lennél képes ilyesmire. Ne aggódj, nem a Világ fordított hátat neked, egyszerűen csak rossz embernek helyeztél bizalmat a kezébe. Legközelebb igyekezz a dolgok mögé látni, a sorok között olvasni, hiszen csakis így óvhatod meg magad a következő csalódástól!

HALAK (február 20-március 20)

Általában szeretsz még a legmostohább körülmények között is a saját fejed után menni, nem is engeded, hogy bárki átvegye az irányítást feletted, hisz azt gondolod, hogy akkor azonnal kiszolgáltatottá, sebezhetővé válsz. Nem történik ez másképp az előtted álló hónapban sem, olyan helyzetben kell tudnod ellavírozni, amelyben nem épp a legideálisabbak a körülmények. Most az egyszer, kivételesen érdemes lenne nyitottnak lenned és elfogadnod a segítő szándékot, hisz nem tudhatod, hogy ellenkező esetben meddig süllyednék a mocsárban. Engedj a makacsságodból, hidd el, csak profitálhatsz belőle!