Ismerd meg a nőt, aki 60 évesen lett szépségkirálynő: először történt ilyen a világon!

Elképesztő dolog történt a szépségversenyek világában, ugyanis a Miss Universe Buenos Aires címet nem más nyerte el, mint a 60 éves Alejandra Marisa Rodríguez – így ő lett a korosztályának első nyertese, szóval történelmet írt a koronájával. A jogász és újságíró 34 másik indulót utasította maga mögé, ezáltal ő képviselheti hazáját a világversenyen.

Alejandra Marisa Rodríguez nagyon örül annak, hogy felvehette a harcot a sztereotípiák ellen és bebizonyíthatta, hogy a szépségversenyek nemcsak a külsőségeket, hanem a belső értékeket és a sokféleséget is ünneplik. Ezt bizonyítja az is, hogy a szervezők többé nem szabadnak felső korhatárt a jelentkezésnek, tehát az idősebb korosztályok tagjai is bátran megmérettethetik magukat, mi, nézők pedig különböző hátterű és élettapasztalattal rendelkező személyeket ismerhetünk meg a versenyeken.

Alejandra Marisa Rodríguez megkoronázása persze megosztja a közvéleményt, de szerencsére a legtöbben egyetértenek abban, hogy a győzelme paradigmaváltást jelent, és azt tükrözi, hogy a szépség definíciója folyamatosan fejlődik, és túlmutat a korhatárokon. És a Miss Universe Buenos Aires cím új birtokosa reméli, a sikere másokat is arra inspirálhat, hogy merjenek szembe menni az elvárásokkal.

A szépségről alkotott elképzelésünk évek óta változik!

