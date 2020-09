Hatalmas kedvencükkel találkozhattak Vilmos herceg gyerekei - különleges ajándékot is kaptak

David Attenborough-t kortól függetlenül imádják az emberek, hiszen fantasztikus ember és természettudós. Épp ezért volt nagy a boldogság, amikor ő is részt vett a minap a Kensington-palota kertjében megrendezett filmbemutatón, ahol az Élet a bolygónkon című új filmjét nézték meg a jelenlévők, köztük a hercegi család.

Ez a film arról szól, hogyan teszi tönkre az ember a környezetét, és alternatívákat ad arra vonatkozóan, mit is lehetne tenni, hogy ezt megállítsuk. Attenborough nem jött üres kézzel, és egy igazi ritkáságot adott Vilmos hercegnek és családjának: egy 23 millió éves cápafoggal kedveskedett nekik!

Természetesen nagy volt a boldogság a nagyon egyedi ajándék miatt, főleg György herceg örült a meglepetésnek, aki állítólag odáig van a természettudósért.

Most pedig végre találkozhatott is vele - amiről aranyos fotók is készültek!

Tudtad, hogy a kis herceg ennyire imádja a természetfilmeket? Ha igen, a következőket még biztosan nem sejtetted Vilmos éa Katalin nagyobbik fiáról!

