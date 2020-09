Harry Styles nem mindennapi meleg szerelmi történetben kapott szerepet

A jóképű énekes-zenész ugyanis a Dunkirk és a Don’t Worry, Darling alkotások után a My Policeman című regény filmadaptációjában kapott főszerepet. Több szakmabeli szerint ez lehet a One Direction egykori énekesének nagy kiugrása, hiszen eddig sikeresen bizonyított szólóénekesként és színészként is. Ezzel a szereppel pedig azokat is meg tudná győzni, akik még kételkednek a tehetségében.

A készülő LMBTQ témát feldolgozó alkotás az Amazonon fog debütálni, amelyet a Tony-díjas Michael Grandage rendez, a forgatókönyvet pedig az a Ron Nyswaner fogja írni, aki Oscar-díjat kapott a Philadelphia című filmért. A film története szerint egy tanárnő – akit egyébként Lily James fog alakítani – beleszeret egy jóképű rendőrbe, Tom-ba (Harry Styles) és össze is házasodnak.

A tökéletes szerelmi történet azonban nem itt ér véget, hiszen Tom megismerkedik egy Patrick nevű múzeumi kurátorral, aki által beleszeret a művészetekbe és ezzel együtt a férfiba is, holott akkoriban szigorúan büntették az egyneműek közötti kapcsolatot.

Arról még nincs hír, hogy mikor lesz a film premierdátuma, illetve arról sem, hogy ki fogja játszani a másik meleg karaktert Styles mellett - aki úgy néz ki, hogy inkább a filmes vonalon szeretné erősíteni magát. Legalább is egy darabig...

