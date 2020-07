Akarsz Harry Styles-szal elaludni? Akkor ezt figyeld!

Álmodj Harryvel! - szólít fel mindenkit a Calm nevű applikáció. Nos, a Styles-fanoknak nem lesz nehéz dolga, hiszen amúgy is szívesen álmodnak az stílusikonná vált, kisfiúsan cuki énekessel, azonban most még nagyobb segítséget kapnak hozzá.

Az ismert relaxációs, meditációs alkalmazás fejlesztői felkérték a varázslatos hangú énekest, hogy olvasson fel történeteket, amelyeket hallgatva az app használói megnyugodhatnak, akár el is alhatnak. Harry Styles a rajongók millióinak nagy örömére igent mondott, sokan pedig elképesztő izgalomba jöttek a hír hallatán.

Ezeket az örömködő tweeteket mutatta meg a Calm Twitter oldalán egy videóba sűrítve, amelynek végén Harry hangja is hallható:

Több híresség is vállalt már felolvasást a pszichológusok által is ajánlott relax-appnak, azonban ekkora lelkesedést még csak Harry váltott ki. Mit szólsz hozzá, te is meghallgatod nyugtató hangját?

Egy korábbi JOY Wait, what?! részben mi is kipróbáltuk az ASMR-t. Ha inkább a wait whatterek suttogó hangjára szeretnél elaludni Harryé helyett, akkor az alábbi cikkben található videó segítségével. megteheted.

Mire jó egyáltalán a meditáció? A galériából megtudhatod.

