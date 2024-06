Harry Potter rajongók nemrég egy fantasztikus hírt kaptak: hivatalosan is megerősítették, hogy érkezik a Harry Potter-sorozat! Azonban erre sajnos még sokat kell várni, előreláthatóan 2026-ban kerül fel a MAX streaming oldalra. A tévésorozatban is nagy szerepe lesz J.K. Rowlingnak, ismét ő felel a kreatív és alkotással kapcsolatos feladatokért, tehát vezető producer lesz. A készítők azt is elárulták, hogy teljesen új szereplőgárdával készülnek, és is megerősítette a pletykákkal ellentétben, hogy nem fog szerepelni. Szerinte jót tesz a sorozatnak, ha tiszta lappal kezd, és nem a filmekre épít. A meghallgatásokat még nem kezdték meg, de amíg várunk a színészek listájára, addig is összegyűjtöttük azokat a színészeket, akiket egy hajszál választott el attól, hogy ők alakítsák az eredeti Harry Potter-filmek főszereplőit. Azt is mutatjuk, hogy miért maradtak le róla!

Kattints a galériára, és mutatjuk azokat a színészeket, akit csak egy hajszál választott el attól, hogy ők játsszák el a Harry Potter főszereplőit!

Galéria / 12 kép 12 színész, akit egy hajszál választott el attól, hogy ő legyen a Harry Potter egyik főszereplője Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.