8 színész a Harry Potterben, akit időközben lecseréltek - És sokaknak fel sem tűnt

Ha Harry Potter-rajongó vagy, és nemcsak a filmeket láttad ezerszer, de a könyveket is olvastad, akkor tuti, hogy képben vagy a varázslóvilág titkos kis részleteivel is. De azért könnyen lehet, hogy még így is tudunk olykor meglepetést okozni neked: tudtad például, hogy van pár szívfacsaró tény, amiről csak kevesen olvastak? És azt, hogy hamarosan jön az új Harry Potter-sorozat, amiben Daniel Radcliffe is feltűnik jó eséllyel?

Ez utóbbiról itt olvashatsz részletesebben:

A rajongók számára nem meglepetés, hogy az első két Harry Potter-filmben nem ugyanaz a színész alakította Dumbledore professzort: Richard Harris 2002-ben, a második rész után hunyt el, majd Michael Gambon vette át tőle át a stafétát. De tudtad, hogy nem az ő karaktere volt az egyetlen, akit két különböző színész alakított? Bizony, több olyan szereplő is akadt, akit időközben lecseréltek egy tapasztaltabb színészre, vagy más elfoglaltság miatt nem tudott visszatérni.

Ha kíváncsi vagy, kik ők, kattints a galériára!

