Bréking: izgalmas hírek érkeztek a készülő Harry Potter-sorozatról

Ugye te is már elképesztően kíváncsi vagy arra, milyen lesz a Harry Potter-sorozat, amit az HBO a Brontë Film és TV-vel, illetve a Warner Bros. Televisionnel együttműködve készít el? Hidd el, mi is, és bár sajnos még hosszú hónapokat kell rá várnunk, legalább végre új híreket kaptunk a szériáról, amit egyébként J. K. Rowling közreműködésével forgatnak le – a könyvek szerzője az executive producerként dolgozik a sorozaton.

Az alkotók azt ígérik, a sztori ABSZOLÚT hűen követi majd a regényeket, és minden évadban másik kötetet adaptálnak vászonra, méghozzá teljesen más színészcsapattal – ami amúgy valószínűleg inkább azoknak lehet furcsa, akik már több mint húsz éve rajonganak Harry Potterért, és már a szívükhöz nőtt Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint alakítása, a fiatal, újgenerációs fanokat azonban már kevésbé zavarhatja ez a „csere”.

Most pedig az is kiderült, hogy ki lesz a széria showrunnerje: ő pedig nem más, mint Francesca Gardiner, aki dolgozott már az HBO Utódlásán, Az Úr sötét anyagain vagy a Megszállottak viadalán is – ami lássuk, be, elég jó referencia. Sőt, az sem titok többé, hogy az egyik executive producer, Mark Mylod pedig több epizódot is rendezni fog – ő az Utódlásán, a Trónok harcán és a The Last of Uson dolgozott korábban.

Amíg a sorozatra várunk, elhoztuk neked a filmek legizgalmasabb kulisszatitkait!

