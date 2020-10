Egy pillanatnyi részlet az egyik Harry Potter filmből, amit csak kevesen szúrtak ki

Minden Harry Potter rajongó egyetért abban, hogy a filmsorozat egyik legmeghatóbb jelenete Piton professzor halála, azaz a pillanat, amikor ennek a gonosznak hitt karakternek minden cselekedete értelmet nyer. A rajongók ezelőtt filmről filmre találgatták, hogy vajon melyik oldalon is áll ez a karakter, és bár az igazságot azok már rég tudták, akik a könyveket is olvasták, sokak számára még így is a moziban derült fény az igazságra. De azt tudtad, hogy Piton valójában már előbb is felfedte magát?

Ne ez egy olyan részlet, ami még sok Harry Potter rajongónak is újdonság, ugyanis a jelenetsor egy szempillantás alatt megy végbe a filmben, de tényleg annyira gyorsan, hogy szinte lehetetlenség kiszúrni. A szóban forgó spoilerhez Piton és McGalagony párharcát kell egy kicsit szemügyre venni, Piton ugyanis itt szinte mindenkinek úgy jött le, mint aki inkább menekülőre fogja, igazából viszont csak azért lép le, mert tovább kell játszani a szerepét, Minervában pedig egyértelműen nem akar kárt tenni. A jelenet két másik szereplőjében viszont igen. Ha jobban megfigyeled, te is láthatod, kinek a keze által esik össze Piton háta mögött a két halálfaló.

