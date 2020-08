Valószínűleg nincs ember a világon, aki ne tudná, kicsoda Harry Potter, és pontosan milyen iskola Roxfort. A film elsőre még a 90-es évek végén érkezett meg a mozikba, és innentől kezdve gyerekek milliói várakoztak lelkesen arra, hogy egy nap nekik is meghozza a bagoly azt a bizonyos levelet. Kevés történet mondhatja el magáról, hogy 7 részen át mindig izgalmas tudott maradni, ráadásul az új generációk is rajonganak érte, de az biztos, hogy J.K. Rowling könyveire ez nagyon is igaz!

Ha te is imádod a Harry Pottert, és nem tudnád megszámolni, hányszor nézted újra, vagy olvastad ki a könyveket, az alábbi tesztet imádni fogod! Ugyanis ebben a kvízben tényleg csak a legnagyobb rajongók tudnak 10 pontot szerezni: a feladatod az, hogy felidézd, az alábbi bűbájok és varázsigék mire voltak képesek.

Vágjunk is bele!

Ugye, hogy nem is olyan egyszerű? A végeredményedet feltétlenül oszd meg velünk Facebookos kommentben!

