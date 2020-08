Különleges neve van Meghan és Harry kiskutyájának

Harry és Meghan imádják az állatokat, két kutyának is büszke és boldog gazdái. Mikor Angliából Los Angelesbe költöztek, természetesen az ebek is velük tartottak. Beagle-jükről már sokat hallott a világ, Meghan fogadta örökbe a Guy nevű kutyát, még mielőtt megismerkedett Harryvel, férje pedig nagyon megszerette.

2018-ban került hozzájuk labradorjuk is, róla akkor cikkeztek sokat, mikor kiderült, hogy nem is az a neve, amit a rajongók gondoltak. Valahogyan elterjedt a sajtóban, hogy beagle kutyájukat Oznak hívják, ezért sokan el is kezdték az utcán így szólítani, pedig teljesen más a neve.

Az okos mentőkutya a Pula nevet kapta, ami egyrészt Botswana pénzneme, másrészt az eső szót jelenti az ottani nyelven. Harry Botswanába vitte magával először szerelmét a megismerkedésük után, sőt, az eljegyzési gyűrűjét is onnan szerezte be, annyira sokat jelent nekik az a hely. Így nem volt kérdés, hogy közös kutyájuk neve is Botswanához kapcsolódik majd.

Azért ez nagyon cuki!

