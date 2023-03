Mi lesz vele? Harry herceget kitoloncolhatják Amerikából, de Angliába se léphet be bejelentkezés nélkül

Harry hercegről nemrég kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, ráadásul mindezt ő maga ismerte be. A Tartalék című könyvében és tévéinterjúkban is felfedte, hogy korábban több alkalommal is fogyasztott kannabiszt, varázsgombát, sőt még kokaint is. A könyvének egyik pontján ráadásul Courteney Coxot is megemlíti, akiről azt állítja, hogy a színésznő egyszer áthívta őt magához bulizni, ahol varázsgombás csokit fogyasztottak. Courteney egyébként erre a hírre még reagált is, azt mondta, hogy ő nem adott a hercegnek semmit, valószínűleg a vendégek hozhattak magukkal ilyesmit.

A Daily Mail ügyvéd szakértője most azt írja, hogy Harry drogfogyasztása veszélyezteti az amerikai vízumát, és a jog nem tesz vele kivételt csak azért, mert a királyi család leszármazottja. Az ügyvéd szerint nem volt okos dolog beismerni a fent említett dolgokat, az Egyesült Államok bevándorlási törvényei ugyanis nagyon szigorúak és a kábítószer-használat elutasítást vonhat maga után.

„Harry herceg vízumkérelmét meg kellett volna tagadni vagy vissza kellett volna vonni, miután beismerte, hogy kokaint, gombát és más drogot használt” - – mondta Naema Rahmani, volt szövetségi ügyész a Page Sixnek.

És ez még nem minden! A The Telegraph infói szerint a brit belügyminisztérium arra kérte Harryt, hogy 28 nappal érkezése előtt jelezze, ha Angliába szeretne utazni, mivel szeretnék felmérni a fenyegetettségi szintet és fel akarnak készülni a védelmére. Ami azt jelenti, hogy Harry még a szülőhazájába sem teheti be a lábát mostantól csak úgy, amikor épp kedve tartja.

És ezt olvastad már?

Galéria / 10 kép 10 dolog, amire Meghannak sikerült rávennie Harry herceget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás: Daily Mail, The Telegraph