Harry herceg Spare című könyve még mindig tartogat meglepetéseket. Most például épp arról beszél a külföldi sajtó, hogy a herceg a könyvében azt állítja, hogy egyszer Courteney Cox házában bulizott, ahol hallucinogén gombák hozzáadásával készült édességet evett. Vagyis a herceg azt állítja, hogy a színésznőnek sikerült bedrogoznia a meghívott vendégeket, köztük őt is, aki ráadásul még a hallucinációiról is beszámol az írásban.

Courteney Cox épp a napokban ünnepelte a hollywoodi hírességek sétányát a csillagát a barátnőivel, Jennifer Anistonnal és Lisa Kudrow-val, így a színésznővel most több interjú is készült. A Variety pedig fel is tette a kérdést: mi történt azon az ominózus éjszakán?

„Harry itt maradt néhány napra – talán kettőre vagy háromra. Ő egy nagyon kedves ember” - mondta Courteney.

„Nem olvastam a könyvet, de hallottam és nagyon szórakoztató... Nem mondom azt, hogy voltak gombák. És biztos nem én ütöttem ki őket” - védte meg magát a színésznő.

A színésznő tehát tagadja Harry herceg állításait, bár ettől függetlenül más is hozhatta azt a bizonyos édességet, amiből a jelenlévők megkínálták magukat.

