Egy igazi palotába költözött be Meghan és Harry herceg, mutatjuk is új otthonukat!

Nem is volt kérdés, hogy ha Meghan Markle és Harry herceg saját otthont választ, az nem akármilyen lesz. A házaspár, amióta az Egyesült Államokba költözött, Tyler Perry méregdrága villájában élt, mutatjuk is, pontosan hol:

Ez a hely azonban nem volt a sajátjuk, így a letelepedés után mindenképp új lakóhelyet keresett a pár. Állítólag meg is találták, sőt, július óta titokban már ott is élnek. A kastélynak is beillő ingatlan Santa Barbarán található, Meghan Markle és Harry herceg pedig úgy gondolja, itt sokkal nyugdtabb körülmények között tudnak élni:

Nem semmi a ház, ugye?

A szomszédok természetesen világsztárok: Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres és Gwyneth Paltrow is mind nagyon közel laknak a hercegi párhoz. Sőt, Archie-nak, kisfiuknak is akadnak a közelben játszópajtásai: ott lesznek neki Mila Kunisék és Natalie Portmanék gyermekei is, akik közel hasonló korúak.

A hatalmas területen fekvő villának saját könyvtára, 14 fürdőszobája, rózsakertje, halastava, kerti színházrésze is van, a dekoráció egyik fontos elemei pedig a szökőkutak. WOW!

