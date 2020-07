Ajjaj, lopással vádolják Harry herceget

Mostanság sokszor került címlapokra a királyi családból kivált hercegi pár, Meghan és Harry - de sajnos nem mindig csak jó hírek miatt. Van, hogy pereskednek magazinokkal, van, hogy a királynővel kerülnek nagy ellentétbe, most pedig egy csúnya váddal álltak elő Harryt illetően a magazinok. Állíólag a herceg a The Royal Foundation nevében közel 56 millió forintnak megfelelő fontot utalt át a Royal Sussex alapítványnak, majd ugyanennyit a Travalyst nevű cégnek is, amelynek Harry a többségi tulajdonosa.

A Republic cégcsoport vezetője szerint nem jellemző, hogy egy jótékonysági szervezet bármilyen összeget, de főleg nem ekkorát fizetne egy cégnek, ráadásul Harry jótékonysági szervezetei épp bezárnak, és állítása szerint a pénzt pedig a herceg teszi zsebre.

Ez etikátlan! Nem lehet lenyúlni az emberektől kapott adományokat. Jótékony célokra küldték a pénzt, nem azért, hogy Harry projektjeit finanszírozzák - fogalmazott a Republic csoport vezetője.

Harry szóvivője annyit nyilatkozott az ügyről, hogy valótlan, és egyáltalán a vád is sértő. Szerinte Harry jótékonysági munkája a szívügye, és nem anyagi érdekeltség miatt csinálta soha, ezúttal sem nyúlt le semmilyen pénzt.

Remélhetőleg hamar kideül, hogy tényleg szó sincs semmilyen lopásról.

