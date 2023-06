Harry herceg bevallotta: úgy gondolta, nem Károly az igazi apja, hanem Diana szeretője

Jelenleg is zajlik Harry herceg pere a Mirror Group Newspapers ellen, akik éveken keresztül valótlan pletykákat terjesztettek róla, és Harry herceg állítása szerint illegális módszerekkel próbáltak hozzájutni az információkhoz.

A tárgyaláson többek között az is szóba került, hogy a brit média évekig terjesztette a hírt, miszerint Harry herceg nem is Károly király fia, tehát hivatalosan nem a királyi család tagja. Harry egyébként sem szívleli a brit médiát, hiszen a paparazzik üldözése keserítette meg édesanyja életét és közrejátszott halálos kimenetelű balesete során is. Sokak szerint Harry ezzel a perrel revansot szeretne venni, ezért mindent bevet. Többek között arról is beszélt, hogy a brit bulvármédia terjesztette el, hogy ő nem is Károly király fia, hanem James Hewitt őrmester az igazi apja.

Diana hercegné 1995-ben egy interjúban maga is elismerte, hogy viszonya volt James Hewitt őrmesterrel.

Mindez persze még nem elég információ ahhoz, hogy valaki azt gondolja, James Hewitt Harry herceg igazi apja, és két dolog is bizonyítja, hogy az egész egy nagy hazugság. Az egyik, hogy a vörös hajat, amire hivatkozva összekapcsolják Harry herceget és Diana szeretőjét, Harry herceg igazából Diana családjától örökölte. Diana testvére mind vörös hajúak, így aztán biztosan nem kellett hozzá más, hogy ezt a gént örökölje!

A másik egyértelmű ok pedig, hogy James Hewitt és Diana hercegné 1986-ban ismerkedtek meg, amikor Harry herceg 2 éves volt, így hát elég nehezen lehetne az apja.

De ettől függetlenül meg kell hagyni, hogy kísérteties a hasonlóság

"Ez a cikk, amely a The People 4. oldalán jelent meg, és amelyet Dean Rousewell írt, és arról számolt be, hogy összeesküvést szőttek, hogy ellopják a DNS-mintámat, hogy megvizsgálják a származásomat." - nyilatkozott Harry a tárgyaláson az egyik legsúlyosabb pletykáról

A bíróságon a The People és testvérlapja, a Daily Mirror is beszámolt arról, hogy terveik között szerepelt, hogy megszerezzék Harry DNS-ét, hogy megállapítsák, hogy Károly vagy James Hewitt az igazi apja. A pletykák kirobbanásakor Harry csupán 18 éves volt, hat évvel korábban veszítette el édesanyját, ezért nagyon érzékenyen érintette mindez és ő maga is megkérdőjelezte egy időre a származását.

"Számos újság számolt be arról a pletykáról, hogy a biológiai apám James Hewitt, egy férfi, akivel anyámnak a születésem után volt kapcsolata. A cikk és a hozzá hasonló cikkek megjelenésekor valójában nem tudtam, hogy anyám csak születésem után találkozott Hewitt őrnaggyal. Erről csak később, 2014 körül szereztem tudomást, bár most már tudom, hogy az alperes újságírói körében ez köztudott volt. Akkoriban, amikor 18 éves voltam, és mindössze hat évvel korábban vesztettem el az édesanyámat, az ehhez hasonló történeteket nagyon károsnak és nagyon valóságosnak éreztem. Bántóak, gonoszak és kegyetlenek voltak. Mindig megkérdőjeleztem a történetek mögött álló indítékokat. Vajon az újságok azért akartak kételyeket ébreszteni a közvéleményben, hogy engem kiszorítsanak a királyi családból?"

- mesélte Harry herceg a bíróságon.

Ha eddig nem voltál Harry herceg rajongója, mutatunk néhány fotót, hogy biztosan megkedveld:

