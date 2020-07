A brit királyi család tagjaira nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, amik egészen az étkezésüktől kezdve a megjelenésükig szinte mindent korlátoznak. Persze a kitartó paparazzi munkának köszönhetően láthattunk annak idején Diana hercegnét nyaralás közben, elcsípték Vilmos herceget és Katalin hercegnét egy hajókázás során egy szál bikiniben, és persze ott voltak azok a sokat mutató képek Harry hercegről is, amikor még a 2000-es évek derekán leginkább a vad bulizások és tombolások időszakát élte. Most azonban egy 2008-as kép került a kezünk közé Harryről, aki éppen félmeztelenül focizgat.

A képen a herceg 23 éves volt, és éppen Afganisztánban állomásozott, amikor a pihenőidejében bemutatta rögbi-tudását. Meg kell hagyni, már értjük, hogy akkoriban miért ácsingózott minden fiatal lány a herceg kegyeiért! Aki számára esetleg nem tiszta a sztori: Harry 2007-2008 között az afganisztáni fronton állomásozott, ahol gyalogsági hadműveletekben, járőrözésekben, valamint hadszíntéri légiirányítóként légi csapásokat vezetett. A szolgálatról azonban a tervezettnél korábban haza kellett térnie, ugyanis – akaratán kívül – kiszivárgott a jelenléte és nem titkoltan erős célpontként tekintettek rá. 2008 május 5-én pedig megkapta az Afganisztáni Hadművelet Emlékérem kitüntetést is.

Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, Harry előbb férj, majd édesapa lett. Most pedig már Amerikában éli a mindennapjait, ám biztosak vagyunk benne, hogy sokan még most is örömmel látnák őt félmeztelenül...

