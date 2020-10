Harry herceg mindig is zseniális humorérzékkel rendelkezett, és ha valaha is szükség lenne ennek a ténynek a bizonyítására, akkor most Bryan Kozlowski jóvoltából ezt egy életre meg is kapjuk. A Bryan tollából született Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain's Longest Reigning Monarch című könyvből Harry egyik bombasztikus prankelésére derült fény, aminek áldozata Erzsébet királynő volt.

Bryan elmondása szerint az uralkodó már jó ideje érzi a nyomást, hogy elmerüljön a modern technológia világában – a karantén alatt skype-olni is megtanult, hogy tudja tartani a kapcsolatot a családdal –, és ehhez legtöbbször unokái segítségét kéri. Így kerülhetett egy alkalommal Harry herceg kezébe Erzsébet királynő mobilja, a herceg pedig állítólag kapott az alkalmon, és egy rendkívül vicces kimenő hangpostaüzenetet mondott fel, amiről nagymamája egy darabig semmit sem sejtett.

Hé, mizu? Itt Liz! Bocsi, de épp a trónon ülök. Ha át akarsz kapcsolni Fülöphöz, nyomd meg az egyest, ha Károllyal beszélnél, akkor a kettest, ha a corgikat keresnéd, nyomd meg a hármast!

Jaj, mit nem adnánk, hogy mindezt a saját fülünkkel halljuk...

