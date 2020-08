Ők Harry és Vilmos herceg mostohatestvérei, akik köszönik, de tökéletesen elvannak a háttérben

A titok ez esetben talán kissé túlzás, ugyanis sosem csináltak nagy ügyet abból, hogy mielőtt Károly és Kamilla 2005-ben összekötötték életüket, a hercegnének is volt már családja. 1973 és 1995 között Kamilla Andrew Parker-Bowles felesége volt, akitől született is két gyermeke Tom Parker-Bowles, valamint Laura Lopes. Bizony, jól olvasod, bár a reflektorfény jó ideje csak Harryre és Vilmosra irányul, a háttérbe ott lapulnak Kamilla gyermekei is, mint féltestvérek.

forrás: Getty Images Együtt a család: 2005-ben, Károly és Kamilla esküvőjét követően.

De hogy lehet az, hogy csupán csendes megfigyelői a brit királyi családnak? A 45 éves Tom, aki mára 7 szakácskönyvet adott ki, emellett pedig az Esquire magazin szerkesztője a Good Morning Britain című műsorban beszélt korábban arról, hogy mennyire szoros a királyi családdal a kapcsolatuk testvérével:

Hogy őszinte legyek, nem vagyunk részei a királyi családnak. Az anyám beházasodott. Ő a része. Közös gyerekek vagyunk...de mi csak kívülállók vagyunk.

Tom Parker Bowles, Kamilla és Laura Lopes még 2018-ban.

Ugyanakkor a The Express kiderítette, hogy Károly hercegnek komoly tervei vannak mostohagyerekivel, amikor trónra kerül, szeretné királyi címekkel felruházni őket. Arról, hogy milyen lehet Vilmossal és Harryvel a kapcsolatuk igen keveset lehet tudni, ám az bizonyos, hogy évekkel ezelőtt mindketten ott voltak Tom és kedvese, Sara Buys esküvőjén. Ahogy később Tom is felbukkant mindkét herceg nagy napján.

Vannak, akik nem kérnek a királyi család körüli felhajtásból, ahogy Meghan Markle sem. Láttad már, hogy nyilvános megjelenésein hányszor koppintotta le Diana hercegné stílusát?

