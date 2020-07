Harmónia kívül-belül - Tökéletes páros a Lenortól

A lakosság négyötöde számára (84%) fontos a frissen mosott ruhák illata – derült ki a Lenor júniusi online reprezentatív felméréséből.* Nem is meglepő, hogy ilyen nagy mértékben fontosnak tartjuk a frissen mosott ruhák illatát, hiszen az illatok különféle módokon, tudat alatt befolyásolnak bennünket. Ha becsukjuk a szemünket, és magunk elé képzelünk egy meghatározó emléket, akkor nem csak a kép él bennünk élénken, hanem sok esetben egy meghatározó illat is a felszínre tör. Így történhet meg, hogy bizonyos helyzetekben úgy hozunk gyors döntéseket, hogy meg sem várjuk a kérdéssel a tudatos énünket. Nem is meglepő, hogy felmérés szerint a válaszadók 64%-a számára létezik olyan illat, amely hatással van a mindennapjaira, érzéseire – ezek leginkább a komfortérzethez (63%), boldogsághoz (41%), vagy a vonzalomhoz (34%) kapcsolódnak.

A legideálisabb, ha a magunkon és a körülöttünk lévő illatok harmonizálnak egymással. Hogy tudjuk ezt elérni? Először is következetesen használjuk a rendelkezésünkre álló illatokat, keressük meg az összeillő, egymáshoz passzoló illatkompozíciókat. A kutatás azt is felfedte, hogy a mosószer mellett az öblítő is nélkülözhetetlen terméknek tűnik, a válaszadók közel 80%-a minden alkalommal, 74%-a pedig rendszeresen használja a mosás során. Fontos, hogy a magunkon viselt illatok, így a mosószer és az öblítő párosok is harmonizáló illatok legyenek, ezzel pedig kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb hatást érjünk el a mindennapokban.

Tökéletes Páros a Lenortól

A Lenor mosókapszula és textilöblítő kollekciók tökéletes párosokat alkotnak, együttes használatuknak köszönhetően a tiszta ruha hosszabban és intenzívebben illatozik. Akár egy teljes héten át élvezhetjük a frissen mosott ruhák és ágyneműk illatát, melyet érintésre aktiválódó parfümtechnológiával ért el a Lenor. Az öblítők nem csak hosszan tartó frissességet biztosítanak, hanem puhává, kényelmes tapintásúvá varázsolják a ruhát, csökkentik a gyűrődést, megkönnyítik a vasalást és lerövidítik a száradási időt.

A mosószer és a textilöblítő kombinálása – „A tökéletes páros”

A Lenor mosószerek és azonos illatú textilöblítőknek hála, most még tovább burkolózhatunk a harmonikus illatokba. Három tökéletes párosból válogathatunk:

Lenor Gold Orchid mosószer, öblítő és parfümgyöngy: meleg, ábrándos illatában a vanília érzékisége megnyugtatóan keveredik a mimóza, méz, rózsa és érett őszibarack édes aromájával.

Lenor Amethyst & Floral Bouquet mosószer, öblítő és parfümgyöngy: pompás illat, melyben a felpezsdítő bergamott, az elegáns frézia és az érzéki jázmin bársonyos elegye magabiztosságot sugall.

Lenor Spring Awakening patyolattiszta fehér ruhák mosószere, öblítő és parfümgyöngyök: üde illat a bájos tavaszi virágok, a finom pacsuli és a fehér cédrus élénk frissességével.

*2020. júniusában az NRC a Lenor kérésére 1000 főt tesztelt online kérdőíves felméréssel, a 18-65 éves korosztályból az NRC NetPanel, Magyarország legnagyobb kutatási panelje segítségével