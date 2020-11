Még hogy a videojátékok a fiúknak valók! A rendhagyó időszakban a négy fal között sok jó időtöltést találhatunk magunknak: az egyik legszórakoztatóbb ezek közül mindenképpen, ha fejest ugrunk a játékok világába és olyan mélyre merülünk, ahová egyetlen könyv vagy film sem képes elvinni! Nem is kell messzebbre menni a PlayStation játékainál, amelyek kellően változatosak ahhoz, hogy a konzolokkal csak ismerkedő és a haladó játékosok is megtalálják a maguk kedvencét.

Mi más jutna először eszünkbe a videojátékok kapcsán, mint az önfeledt élmény és a letehetetlen kalandok? A Sony több sorozatával is magához láncolta a rajongókat, akik aligha fordulnak máshoz, ha igényes és szórakoztató küzdelmekre vágynak.

forrás: PR

Nathan Drake emblematikus kalandorfigurája pedig önmagában garancia arra, hogy az Uncharted: The Nathan Drake Collection trilógiáját megismerjük. Az egzotikus helyszíneken játszódó trilógia az egyik leginkább elismert női játékrendező, Amy Hennig munkáját dicséri. A játék világának egy különálló fejezetében, az Uncharted: The Lost Legacy-ben a kincsvadászat kifejezetten a hősnőkre koncentrálódik. A szédületesen okos és lobbanékony régész, Chloe, valamint a bármelyik férfit harcban megszégyenítő Nadine párosa bemutatja, ha a csajok összefognak, nincs lehetetlen.

forrás: PR

Az ikonikus női videojátékhősök panteonjába az utóbbi években felküzdötte magát Aloy is, a Horizon: Zero Dawn amazonja, aki egy futurisztikus őskorban indul útnak, hogy válaszokat keressen rejtélyes eredetére. A tűzben edzett szépség kitaszítottként töltötte eddigi életét, valódi felnőtté érését a játék története meséli el. Aloy pontosan olyan nő, akire a legkisebbek is fel tudnak nézni: intelligens, talpraesett és nem retten meg a harctól sem.

forrás: PR

Ha mindez nagy falatnak tűnik, és egy könnyebb interaktív kikapcsolódásra vágyunk, érdemes az Erica felé kacsintgatni. A horrorjáték nem csak a parát adagolja mesteri módon, hanem a kezünkbe adja a döntést, milyen személyiséget kívánunk adni a főszereplőnek. Erica lehet empatikus és odaadó, de akár határozott és magabiztos is, vagy mindkettő egyszerre – attól függ, hogyan szeretnénk túlélni a cselekményt. Egy biztos: a döntés a te kezedben van!