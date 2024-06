, a tehetséges énekesnő, aki nem mellesleg idén a Sziget fesztivál egyik sztárfellépőjeként hazánkba látogat, Instagramon fedte fel, hogy szerencsés, amiért életben van. A 29 éves zenész teljes titokban küzdött betegségével két éven át, amiről konkrétumokat nem fedett fel első posztjában, de később megerősítette, hogy lupust és limfómát (nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos megbetegedést) diagnosztizáltak nála.

A lupus egy gyógyíthatatlan autoimmun betegség. Ilyenkor az immunrendszer a saját szövetei és szervei ellen fordul, ami többek között a szív, a vese, a tüdő és a vérsejtek folyamatos romlásához vezethet.

Mindeközben egy új albumot is készített, melynek címe The End, egy dalban pedig arról is énekel, hogy évek óta mondják neki az orvosok, hogy beteg, sőt, azt is elárulta korábban, hogy mióta csak felnőtt, egyfolytában van valamilyen egészségügyi problémája. Hogy mi, azt nem tudták. 2022-ben az állapota rosszabbra fordult, egy évvel kisfia születése után, így számos betegségre kezelni kezdték. Posztját követően aztán még egyet közzétett, amiben megerősítette, hogy 2 éve diagnosztizálták nála a lupust és egy lymphoproliferatív betegséget (limfómát), mely a nyirokrendszert alkotó sejtekből indul ki.

A limfóma olyan rákos, vérképzőszervi megbetegedés, mely a nyirokrendszert érinti. elmondta, hogy mindkét betegsége kezelés alatt áll vagy épp remisszióban van, de sajnos valószínűleg élete végéig küzdeni fog velük. A limfómás megbetegedések száma sajnos világszerte magas, hazánkban is rengeteg embernél diagnosztizálják éves szinten.

A galériában felfedjük, melyek a jelei ennek a betegségnek.

Galéria / 8 kép A limfómás megbetegedések jelei, melyeket sokan nem vesznek elég komolyan Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás