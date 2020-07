Természetesen nem ez az első összkomfortos kertvárosi sorozat a minden körülmények között tökéletes sminkben megjelenő háziasszonyokról. Ott volt ugye jó tíz éve a Született feleségek, vagy éppen az elmúlt évek egyik mindent vivő sorozata, a Hatalmas kis hazugságok. Persze, 2020-ban máshol van az ingerküszöb, mint a kétezres évek elején, így egy terápiákra járó gyászoló özvegy is lehet főhős. Jen ( ) nehezen birkózik meg azzal, hogy elvesztette a férjét. Tele van dühvel és depressziós is, viszont szerencsére parádés a humora, így azt kell mondanunk, hogy a Halott vagy alapvetően szórakoztató film magáról a gyászmunkáról, ami Jennek most a „főállása”, ráadásul ott vannak a kamaszodó fiai, Charlie és Henry, akik legalább olyan nehezen dolgozzák fel az apjuk elvesztését, mint a bosszúszomjas anyjuk.

Mert ha eddig nem mondtuk volna Ted, a férj cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. Jen a terápiás csoportban ismerkedik meg Judyval (Linda Cardellini), akivel nagy barátnők lesznek. Az elején csak kedvesen szélütött csajnak tűnik, aztán kiderül, hogy egyre több dolog nem stimmel vele. Judy pedig jött, látott és beköltözött Jenhez, amitől Jen fiai teljesen kiakadnak. Az epizódok csak harminc percesek, de persze minden rész a csúcson, egy ún. cliffhangerrel ér véget, így aztán azonnal megnézünk még néhány részt. A Halott vagy okos, vagány ún. dramedy, aminek középpontjában a kérdés áll, hogy mit tegyenek a nők, hogy elkerüljék a teljes összeomlást, mert összeomlani nem ér, hiszen működtetni kell a családot, fel kell nevelni a srácokat, miközben, nem lenne baj, ha lenne ún. én-idő is a ti-időtök mellett.

A sorozat nagy erénye, hogy hitelesen - mégis amennyire lehet -, lazán beszél a gyászról, az élet különféle traumatikus motívumairól, miközben megismerjük a 2010-es évek végi modern nő gondjait, a kort, amiben élünk, a new age gyászterápiák világát, de azt is, hogy egy szex ígérete tompíthatja-e a hiány okozta fájdalmat. A film krimi szála mellett – vajon ki hagyta magára a férjet – izgalmas a különös barátnői viszony felrakása, magának a női barátságoknak a finom, szinte már intim megjelenítése. A film igen hamar lebuktatja a cserbenhagyót, és ez a sorozat dramaturgiai játékának ügyes húzása, mert a cserbenhagyás tényállásánál vannak nagyobb titkok is, elég ha csak megvizsgáljuk az emberi kapcsolatainkat.

Halott vagy - Dead to Me

amerikai vígjátéksorozat, drámasorozat, 30 perc, 2019

Netflix

Szereplők: , Linda Cardellini, James Marsden

rendezték: Kat Coiro, Minkie Spiro, Abe Sylvia

