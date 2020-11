Hogy mitől lesz pihentető az éjszakai alvás, több dolog függvénye is lehet. A matracod minősége, a takaró vastagsága, sőt, még a ruhád anyaga is befolyásolhatja azt, hogy reggel kialvatlanul ébredsz majd, vagy energikusan pattansz ki az ágyból. És nem csak ennyi számít; szakértők egyetértenek abban is, hogy a hálószobád hőmérséklete döntő jelentőséggel bír az alvásod minőségében. Az ideális hőmérséklet éjszaka 18.5 °C, ami elsőre ugyan kevésnek tűnhet, de számtalan okunk van arra, hogy kipróbáld!

1. Fiatalosabb marad a külsőd

Amikor olyan szobában alszol, ahol alacsonyabb a hőmérséklet, ennek hatására a tested több melatonint, azaz alvási hormont termel. Ez egyben egy antioxidáns is, ami az öregedésgátló hormon szerepét tölti be a testedben, azaz segít, hogy a bőröd rugalmasabb és fiatalosabb maradjon.

2. Álmatlanság ellen is szuper

Kutatások szerint az álmatlanság egyik kiváltó oka gyakran a magas testhőmérsékletben keresendő. Azáltal viszont, hogy a szobát nem fűtöd fel 24°C-ra, a testednek lehetőséget adsz arra, hogy elvezesse a plusz hőt, ezáltal könnyebben álomba tudsz szenderülni.

3. Elűzi a stresszt

A stresszt általában a tested kortizol-termelése váltja ki, ami számtalan helyzetben termelődni kezdhet. Ezek közül egyik a túl meleg helyiség, amire a szervezeted úgy reagál, hogy még több stresszhormont halmoz fel. A hűvösebb szoba viszont segít irányításod alatt tartani ezt a problémát, így reggel nem kelsz morcosan és fáradtan.

4. Mélyebben alszol

Amikor mélyen alszol, a testedben komoly folyamatok játszódnak le: például regenerálódik a kisebb sérülésekből és helyreállítja a sejtek működését. Azonban a testhőmérsékleteden nem tud változtatni. Épp ezért amikor meleg van a szobában, folyamatosan fel fogsz ébredni arra, hogy lever a víz, míg ezzel szemben a hűvös helyiségben, takaró alatt ezzel a problémával sem kell számolnod.

5. Izomfájdalmakra is jó

Amikor fájnak az izmaid és ízületeid, a jeges borogatás sokat segíthet a helyzeten. Hasonló hatást érhetsz el azzal is, ha éjszakára letekered a fűtést, és hagyod, hogy a hűvösebb levegő kifejtse hatásait. Nem véletlen, hogy sok sportoló alszik hideg szobában egy-egy verseny után, hiszen ez az ízületekre is gyógyító hatással van!

