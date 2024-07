Az Oscar-díjas színésznő sosem tartozott a szégyenlős sztárok közé, de az biztos, hogy hosszú évek óta, most először lepte meg a követőit azzal, hogy arcpirítóan szexi képeket mutatott magáról, ráadásul félmeztelenül. A mára kultikussá vált film ugyan megbukott és a kritikusok is szörnyű dolgokat nyilatkoztak róla, mégis sokan nézik meg a tévében Halle szépsége, és persze a könnyed sztori miatt.

Halle tehát nem őriz a filmről rossz emlékeket, főleg, hogy karakterének zárómonológját idézte képe alá:

Néha jó vagyok…

Ezt pedig el is hisszük neki, hiszen két imádnivaló cicáját is megvillantotta a fotókon, akik szemmel láthatóan élvezik, hogy ők takarhatják a színésznő testét.

-t a film debütálása után a legrosszabb színésznőnek kiáltották ki, őt azonban ez egy percig sem érdekelte. Úgy véli mindennek megvan az oka, és a film így is fent tudott maradni az elmúlt két évtizedben. Persze azóta számos alkotással sikerült bizonyítania, hogy a legjobb színésznők egyike. Legközelebb a Never Let Go és a The Union című filmekben láthatjuk.

mellett van még néhány sztár, aki 50 felett is csodálatos!

