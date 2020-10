Halle Berry 54 évesen olyan izmokkal büszkélkedhet, hogy nem hisszük el

54 éves. Durva, mi? Bizony, az idő kerekét a színésznő sem tudja megállítani, ám mindent megtesz azért, hogy az ötödik x-en túl is a rá mindig is jellemző kirobbanó formáját hozza. A színésznő alakjától már nyáron is leesett az állunk, mikor posztolt magáról egy bikinis fotót, ám most még tovább ment, és szó szerint az orrunk elé tolta, hogy milyen formás hát- és karizmokkal büszkélkedhet ennyi idősen.

De mielőtt azt gondolnád, ezt nem azért tette, hogy irigykedjünk, dögös fotója után ugyanis kikerült az Instagramra egy videó is, ahol a színésznő az A-listás sztárok kedvenc személyiedzőjével, Peter Lee Thomas-al együtt mutatja be kedvenc erősítő gyakorlatait.

Halle három kedvenc gyakorlatát mutatja be, amikhez ráadásul nincs szükség semmilyen felszerelésre, sem nagyobb helyre, sem sok időre, szóval hajrá, ha olyan fitt szeretnél lenni 54 évesen, mint a sztár, akkor lehet utána csinálni!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép 7 oldal, ami segít az otthoni edzésben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria