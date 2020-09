Drasztikus hajváltoztatás a pandémia alatt? Ez áll a háttérben

Furcsa időket élünk, és a helyzet az, hogy jelenleg semmi sem igazán mondható normálisnak. Az elmúlt néhány hónapban vállalkozások zártak be, emberek vesztették el a munkájukat, minimalizálódtak a személyes kapcsolataink. A pszichológusok ugyan sorra javasolták, hogy próbáljuk tartani a megszokott ritmust, viseljünk olyan ruhákat, mintha bejárnánk dolgozni, tegyünk fel egy leheletnyi sminket, hogy maradjanak megszokott rituáléink... Viszont sokan pont most vágtak maguknak frufrut vagy próbáltak ki egy, az eddigiektől totálisan eltérő hajszínt.

Vajon az unaloműzés miatt történt mindez, vagy a stressz okoz ilyen különös "tüneteket"?

Hogyan fesd be otthon a hajad? Tuti tippek, ha netán már őszülsz Szépség Nem érdekel Elolvasom

forrás: GettyImages

Stresszhelyzetben az ember arra van kódolva, hogy tegyen valamit, akármit, amivel reagál, amivel elfogadja a kialakult szituációt, ez pedig fokozottan igaz akkor, ha a stressz váratlanul érkezik - vallja Christie Ferrari klinikai szakpszichológus. A szakember szerint az emberek négyféleképp reagálnak ilyen esetben:

idegességgel

elhatárolódással

támogatást keresnek családtól, barátoktól

felelősségteljesen elkezdenek a megoldáson dolgozni.

4 stresszoldó trükk, ami instant felüdülést okoz Shopping Nem érdekel Elolvasom

A hajvágás vagy a fizikai megjelenés megváltoztatása háromféle megküzdési formába is beleesik, és abszolút általános reakciónak tekinthető egy stresszes eseményre. Például egy új fazonnal szomjazunk az emberek támogatására, vagy épp azt akarjuk vele megmutatni, hogy "jobban nézek ki, mint a karantén előtt" - teszi hozzá a szakember.

Természetes hajszínezők, amiket te is kipróbálhatsz a karanténban Szépség Nem érdekel Elolvasom

Morgan Francis klinikai pszichológus szerint van még egy fontos dolog, ami miatt azt érezzük, szükségünk van az új hajszínre, ez pedig az, hogy be akarjuk bizonyítani, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is tudunk hatással lenni a dolgokra.

"Képes vagyok befolyásolni, hogy nézek ki" - gondolhatjuk most egyre gyakrabban. Mert ezt legalább rajtunk múlik.

Azt is érdemes megfigyelni, milyen hajszínekre váltottak most az emberek, mert ez is sokat elárul. Rengeteg felnőtt, köztük sztárok is vállaltak be élénk hajszíneket - pinket, búzakéket, lilát... Ez a szakember szerint amolyan serdülőkori viselkedés, ezzel próbálunk reagálni a rengeteg tragédiára, a rossz dolgokra, a negatív gondolatokra.

Feltűnő, az biztos! Vadító hajszínt választott a Modern család egyik főszereplője, Sarah Hyland Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Abban pedig mindkét szakértő egyetért, hogy az is szerepet játszik a drasztikus változtatások iránti vágyakban, hogy a szokottnál sokkal több időt voltunk otthon, rengeteg időt tölthettünk el a tükör előtt... Akármilyen furcsán is hangzik, de sokan megunták azt, amit látnak, és mivel többet tudtak egyedül lenni, több dologra rájöttek saját magukkal kapcsolatban.

A szakemberek szerint egyáltalán nincs kizárva, hogy hamarosan a szépségszalonokat olyan nők árasztják el, akik tényleg drasztikus hajváltoztatást kérnek majd a fodrászaiktól, ebben pedig semmi rossz nincs - ám remélhetőleg ezek az átalakulások jobban sikerülnek, mint a pandémia alatt, amikor fodrászok híján a házi hajfestésre és vágásra szorultunk rá...

Galéria / 6 kép Fiatalító hajszínek sztárokon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria