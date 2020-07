Szinte mindig copfban viseltem a hajam: egészen félelmetes, amit ez okozott

Vannak kislányok, akik már az óvodában is gyönyörű, hosszú loknikkal szaladgálnak és imádják, ahogy a hajuk csak úgy repked jobbra-balra. Nekem is extra hosszú hajam van, amióta az eszemet tudom (köszi, anya, hogy kimaradt a bilire vágott séró-korszak nálunk), viszont egy valamiben mégsem tudtam hozni sosem az „elvárásokat”. Hosszú hajam általában vagy be volt fonva, vagy még inkább egy cuki kis copfba volt kötve. Ahogy teltek az évek, annyira hozzászoktam, hogy már éjjel sem voltam képes kiengedett hajjal pihenni, csakis összefogott copffal. Aztán persze jöttek a tinédzserévek, amikor rájöttem, hogy nem csak a komfortom kívánja meg a lófarkat, hanem az arcom formája is. Kissé „Ariana Grande-szindrómám” van, ergó a magasan hordott lófarok, ami persze extra erősre van húzva, ténylegesen a mindennapjaim részévé vált. Hát mondanom sem kell, hogy mindez meg is hozta az eredményét. Először csak azt vettem észre, hogy az egyébként igen dús hajam szép lassan fogyatkozni kezdett, majd jött a következő sokk, egy-egy helyen (ahol amúgy sokkal szorosabbra húztam) elkezdett kikopni a hajam. Francesca J. Fusco amerikai bőrgyógyász számára nem ismeretlen a probléma:

Hogyha valaki még éjszaka is szoros copfban viseli a haját, akkor nagy valószínűséggel alakulhat ki az úgynevezett traction alopencia.

Ez az az állapot, amikor a haj fokozatosan kezd el hullani a túlzott húzás miatt, amit alapvetően a szorosan hordott copf, a konty, vagy épp a túl szoros fejpánt is okozhat. És hogy mit lehet tenni? Sokat segítene, hogyha az ember egész egyszerűen elhagyná a rossz szokást…

Persze az elmúlt években alaposan belevetettem magam a témába, és jó pár trükkel megpróbálkoztam. Rendeltem oltári fura illatú indiai fejmaszkot, aminek már az olajos állaga és kimoshatatlansága is elvette a kedvem a macerától. Aztán landolt a fejemen a sörtől elkezdve, a tojáson át a gyömbérig szinte minden. Hozzáteszem ténylegesen jó mind más-más problémára, na de nem az enyémre. A ricinusolajos pakolás rengeteget segített (plusz jó hír, hogy erejét vesztett, kihullott szemöldök esetében is csodát tesz), valamint a bőrgyógyász tanácsára úgy döntöttem, hogy beiktatok egy kis fejbőr detoxot. Bár imádom a finom illatú, krémes textúrájú samponokat, balzsamokat, most néhány hónapra lemondtam róluk, és átváltottam csupa természetes termékre. A hajvasalót, a hajcsavarókat, és szorosan összegumizott copfot elhagytam, helyette laza kendőkkel kötöm el a hajam, ha zavarna. És hogy mit tapasztalok? Meglepő, de valóban megindult a változás...

