Hullik a hajad? Eláruljuk, hogyan fékezd meg!

Tusolás után a lefolyóba összegyűlő vagy a fésülködés után a kefében maradt haj aggodalmat válthat ki. Tavasszal és ősszel szenvednek a nők a leginkább ettől, ráadásul a probléma gyakoribb, mint hinnénk: minden tizedik nő kóros hajhullásban szenved.

Ha naponta kb. 100-150 hajszálad esik ki, az teljesen természetes, az őszi és tavaszi időszakban pláne. Azonban, ha a haj tömege minőségben csökken, más lesz a fénye, töredezetté válik, akkor beszélhetünk kóros hajvesztésről. Ez jellege alapján lehet átmeneti vagy végleges, ha a babahajak ott vannak, természetesen érkezik az utánpótlás. Létezik foltos típusú hajhullás, amikor egy kisebb felületen tűnik el a haj, ez lehet gombás fertőzés vagy krónikus góc jele - magyarázta el Dr. Kriston Renáta, esztétikai bőrgyógyász.

Mik a teendők, ha azt veszed észre, hogy nagyon ritkul a hajad?

Válts kozmetikumokat!

Cseréld le a jelenlegi samponodat, kondícionálódat, pakolásodat, spray-ket, amiket használsz, és várj egy hónapot, hogy javul-e így a helyzet. Sokszor a nem megfelelő sampon okozhatja a hajveszteséget.

Fordulj orvoshoz a hormonjaiddal!

Első körben fontos kizárni az esetleg hormonális eltéréseket, gyulladásokat, gócos folyamatokat. Ebben a szakorvosok lehetnek segítségedre. Ha az eredményeken van eltérés, akkor nyilvánvalóan a szakorvos lép közbe, a kiváltó betegséget kezeli. A hajhullás vas vagy ásványi anyagok, például cink hiányának tünete is lehet. Ilyenkor a kezelésnél a folsavat is pótolni kell, hiszen a vas felszívódásához folsavra van szükség. Van olyan is, hogy az orvos azt állapítja meg, hogy a haj gyökere oxigénhiányban szenved, ilyenkor például a mezoterápia lehet hatékony megoldás, mint a hormonális eredetű hajhullásnál is.

Ne használj hajkefét vizesen!

Ha a hajszárítás előtt nekiesel kefével a hajadnak, hamar töredezhet, sőt akár kopaszodni is kezdhetsz egyes területeken. Az előszárítás után alkalmazz csak hajkefét!

Jöhet a tökmagolaj!

Szerezz be tökmagolajat, és tökmagolajos étrendkiegészítőket. Ezek nem kívülről, hanem belülről táplálják a hajad gyökerét, és segítenek abban, hogy egészségesebb hajszálak nőhessenek vissza.

Próbáld ki az ánizsos vagy gyömbéres sampont!

Keverj nyers ánizst vagy pürésített gyömbért a samponodba, vagy vadássz egy olyan márkát, aminek samponja tartalmazza ezt a két csodatevő anyagot. Mindkét növény stimulálja és munkára aktiválja a hajhagymákat. A herbál samponoktól szépen elkezd visszanőni a hajad. Sőt, még a hagyma leve is remekül táplálja a fejbőrt.

Pótold a D-vitamint!

Amellett, hogy a hormonszintedet nézeted meg, azzal is legyél tisztában, hogy eleget viszel-e be vitaminokból, például D-vitaminból. A D-vitamin hiánya

Edd szépre a hajad!

Fogyassz jó sok olyan ételt, amik tele vannak a hajadat erősítő olajokkal, például az avokádó, a spenót, a lazac, a tojás, vagy épp a kimchi. Sőt, a maradék avokádót pakolásként is alkalmazhatod egy kis rozmaring olajjal összekeverve. A zöld tea kívülről és belülről is segíti a haj növekedését.

Induljon a mezoterápia!

Ha nem segítenek a házi praktikák, fordulj esztétikai bőrgyógyászhoz, aki apró tűk segítségével fájdalommentesen segít beindítani a hajhagymáidat, hogy villámgyorsan aktívan nőhessen az új hajad.

7 szuper hajápoló őszre – hiszen télen egész más ápolásra van szüksége! Szépség Nem érdekel Elolvasom

5 házilag elkészíthető hajpakolás recept, ami jól jön az önkéntes karantén alatt Szépség Nem érdekel Elolvasom