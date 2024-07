Hajgöndörítés házilag: kipróbáltuk a legnépszerűbb módszereket

Bevallom, nagyon irigylem azokat, akiknek reggelente van idejük és türelmük arra, hogy besüssék a hajukat, és még jobban azokat, akiknek egész nap tartós marad a göndör frizurájuk. Régebben én is próbálkoztam különböző hajsütővasakkal, old school hajcsavarókkal, de általában már a felénél megbántam, hogy belekezdtem. Ráadásul ha az eredmény szép is lett, egy-két óra múlva fáradtan lógtak a tincseim. Tény, az átlagosnál hosszabb a hajam (majdnem a fenekemig ér), szóval egy ilyen procedúra nem kis kihívás. Emellett pedig mindig is tartottam attól, hogy a forró levegő vagy hajsütővas károsítja a hajszálaimat, ezért is szemezgettem már egy ideje az Instagramon és YouTube-on egyre terjedő házi göndörítős trükkökkel.

forrás: Giorgio Trovato / Unsplash Vajon házi módszerekkel lehet ilyen tökéletesen csavarodó loknikat alkotni?

Persze a hajgöndörítés hő nélkül nem új találmány, évszázadokon át fonták be vizes hajukat a nők, hogy aztán mikor reggel, megszáradva kibontják, hullámos fürtöket kapjanak. Ezt a módszert egyébként én is gyakran alkalmazom, de a fonás igazából nem göndörít, hanem hullámosít, szóval nem teljesen váltja ki a hajsütővasat és csavarókat. Ellenben köntösövvel vagy zoknival állítólag gyönyörű hollywoodi loknikat lehet a hajunkba varázsolni, ráadásul pofon egyszerűen. A videókon legalábbis is pár perc alatt kész az egész, másnap pedig úgy fest a frizura, mintha profi fodrász készítette volna. Na, ezt ki kellett próbálnom!

A galériában megmutatom, milyen lett az én frizurám. Spoiler: a hajgöndörítés házilag azért a valóságban nem egészen azt az eredményt adja, amit az interneten látunk.

