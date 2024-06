A várandós Hailey Bieber meztelenruhája felszántotta az internetet - FOTÓ

Emlékszel rá, milyen felháborodást keltett a várandóssága(i) alatt Rihanna, mert nem úgy öltözködött ezekben a hónapokban, ahogyan azt „elvárják” a kismamáktól? Sőt, az énekesnő-üzletasszony egyáltalán nem félt attól, hogy kilépjen a társadalomban megszokott keretek közül, és kifejezetten merész szettekben jelent meg a nyilvánosság előtt – és úgy tűnik, most Hailey Bieber követi is a példáját, ugyanis a napokban hasonló feltűnést keltett New Yorkban az aktuális megjelenésével.

forrás: Gotham/Getty Images Hailey Bieber most egy csipkés darabban villantott kismamapocakot.

felesége egy testhezálló, áttetsző csipkeoverálban villantotta meg a kismamapocakját vacsorára menet, amit egy túlméretezett bőrkabáttal és egy magassarkúval egészítette ki – szóval ő lehet a következő, aki trendet teremt a terhessége során. Hailey és Justin egyébként májusban jelentették be, hogy babát várnak, amikor elárulták azt is, hogy Hawaiin újra összeházasodtak. Hailey azt mondja, nem volt felkészülve a terhességgel járó állandó derékfájásra, és a kedvenc nasija most épp a savanyúság, tojássaláta és csípős szósz kombója.

Vannak sztárok, akik viszont kifejezetten titkolják a terhességüket...

