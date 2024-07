„Nem állok közel a családomhoz" - Hailey Bieber sokkoló kijelentést tett, miközben egy apró fehérneműben mutatta meg terhes pocakják

A gyönyörű modell, aki első gyermekével várandós férjétől, Justin Biebertől az említett interjúban kifejtette, hogy jelenleg a saját életére koncentrál, a múltját pedig teljesen kizárja, amibe beletartozik az édesapja, Stephen Baldwin, nővére, Alaia Baldwin és nagybátyja Alec Baldwin is.

Életem ezen szakaszában nem vagyok túl közel a családomhoz, mert úgy érzem független vagyok. Most már a saját egyéniségem vagyok, és felépítettem a saját családomat. - mondta a 27 éves Hailey a W magazinnak.

De ha visszagondolok a gyerekkoromra és arra, hogyan nőttem fel, nagyon kedves, szép emlékeim vannak.

Hailey ugyan kiemelte, hogy senkivel sem szakította meg a kapcsolatot, kétség kívül viharos évet tudhat a háta mögött a családja, ami okot adott arra, hogy távolságot tartson velük szemben.

Februárban a rendőrség letartóztatta a 31 éves Alaiát Atlantában testi sértés miatt, a 66 éves Alec ellen pedig gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat, ám szerencsére ejtette a bíró az ügyet. De, apja, Stephen volt az utolsó csepp a pohárban, aki pár hónapja egy nyilvános posztban arra kérte Justin és Hailey rajongóit, hogy imádkozzanak a sztárpárért, ezzel azt suggalva, hogy a válás szélén állnak.

A rengeteg erről szóló cikk miatt Hailey rákényszerült, hogy a nyilvánosság előtt is felvállalja terhességét, és bebizonyítsa, hogy Justin is közte minden a legnagyobb rendben. Az interjúhoz készült fotósorozat egyébéként hihetetlen szexis lett. A modell egy falatnyi ruhában mutatta meg kerekedő pocakját és azt, hogy egy állapotos nő is lehet vadító.

Más hírességek is nagy meglepetést okoztak terhességükkel!

