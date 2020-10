2018 őszén és Hailey Bieber néhány hónap randizgatás után összeházasodtak. Magát a lagzit a papírok aláírása után még néhányszor elhalasztották, de egy évvel ezelőtt végül oltár elé vonultak, és a legromantikusabb fotókat a rajongókkal is megosztották:

Azóta már kerek egy év eltelt, Justinék pedig első házassági évfordulójukat is megünnepelték. Ráadásul Hailey Bieber úgy döntött, hogy valami igazán maradandóval lepi meg férjét - és persze saját magát is. A modell ellátogatott kedvenc tetoválószalonjába, és gyűrűsujjára Justin kezdőbetűjét varratta fel, ezzel is szimbolizálva örökké tartó szerelmüket.

Ráadásul Hailey Bieber úgy döntött, hogy nem áll meg egyetlen tetkónál. Ezért Justin kezdőbetűje mellett a 'beleze' szót is nyakára tetováltatta; ez egyébként a szépséget jelenti portugálul.

A galériában lapozva mindkettőt megnézheted!

Egy ideje már te is szeretnél tetkót készíttetni? Akkor a galériában ismerkedj meg a legújabb trenddel!

