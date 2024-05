3 dolog, amire egy hacker képes pusztán az e-mail címed megszerzésével

Akinek van okostelefonja, valószínűleg találkozott már valamilyen netes csalással, átveréssel. Legyen az egy Marketplace-n meghirdetett terméked, ami miatt írnak és javasolják, hogy GLS futárt küldenek érte, csak írd le az adataidat (nehogy bedőldj!), egészen addig, hogy kamu "csomagod érkezett, de vámot kell fizetned" sms-t kapsz. Óvatosnak kell lenni a neten, sosem szabad bankkártya adatokat megadni, ha kicsit is gyanús az oldal vagy a tranzakció, sőt, az e-mail címeddel is vigyáznod kell.

ha egy hacker megszerzi a mail címem, mégis mihez kezd vele?

Hisz azt gondolnánk, ez szinte bárkinek elérhető a neten. Számos oldalra regisztrálunk vele, feliratkozunk hírlevélre, megadjuk nyereményjátékhoz vagy orvosi időpontfoglalásnál; azért ez mégsem olyan személyes, mint a bankkártya CVC kódja... Igaz?

Talán mégsem egészen. Szakértők ugyanis óva intenek és arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy óvatosan használják és adják meg e-mail címüket. Különösképpen azt, amit a fontos ügyintézéshez, bankoknál használnak. Ha ezeket ugyanis megszerzi egy hacker, egy lépés, hogy be is tudjon lépni, onnantól pedig akár a személyazonosság-lopás sem elképzelhetetlen.

Kattints a galériára, ahol mutatjuk, mi mindenre képes egy hacker pusztán az e-mail címeddel!

