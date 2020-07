Szereted a hableányokat? Akkor ezt be kell szerezned otthonra

Tény, hogy egyes növények nagyon extrém formával büszkélkedhetnek, de ennél a szukkulens típusnál biztosan nincs különlegesebb! Ebből kifolyólag teljesen érthető, hogy az internet meg van őrülve érte! Ilyen hableány-formájú szobanövénnyel eddig még nem találkoztunk, de biztosak vagyunk abban, hogy seperc alatt itthon is a crested senecio vitalis lesz az elsőszámú Insta-növény.

A crested senecio vitalis egy szukkulens és egy kaktusz keresztezéséből jött létre, a végeredmény pedig egyszerűen fenomenális lett!

Gondozás

Aki azt hiszi, hogy speciális kinézete miatt biztos, hogy a gondozása is különleges figyelmet igényel, az nagyot téved, ugyanis egy igazán könnyen ápolható növény a crested senecio vitalis. Ritkán kell locsolni, hiszen kevés vízre van szüksége, továbbá az elhelyezése szempontjából is rugalmas: a fényes, de az árnyékos helyeken is jól érzi magát.

Ha megtetszett ez a gyönyörűség, akkor irány a legközelebbi kertészet!