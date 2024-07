Ha lefekvés előtt pisztáciát eszel, tényleg jobban alszol? A szakértő elárulja a választ

Biztosan te is észrevetted már, hogy pisztácia ELKÉPESZTŐEN népszerű lett az utóbbi években, és már tényleg mindenből IS árulnak ilyen ízesítésűt. Te is azok közé tartozol, aki esténként szívesen nassol pisztáciát a kedvenc új sorozata ledarálása vagy olvasás közben? Akkor fantasztikus hírünk van, mert a tudomány is támogat téged ebben! A kutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy ha a késői órákban elfogyasztasz egy marékot ebből, gyorsabban álomba szenderülhetsz.

Na de mennyi is pontosan az annyi? A szakértők azt mondják, lefekvés előtt egy-másfél órával körülbelül negyed csészényit érdemes megenned a többek között B6-vitaminban, magnéziumban és fehérjében gazdag pisztáciából, ha gondjaid vannak az elalvással. De vigyázz, mivel sós nasiról van szó, nem szabad elfelejtkezned a hidratálásról sem mellette, hogy tuti ne kelljen a bárányokat számolgatnod az ágyban.

Adunk még pár tippet, amivel felveheted a harcot az alvászavar ellen!

Galéria / 6 kép A 6 legjobb étel tartós alvászavar ellen: egyél belőlük minél többet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria