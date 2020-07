Ha fogyni szeretnél, vagy egyszerűen csak odafigyelsz az egészséges életmódra, és próbálsz minimális cukrot, lisztet, feldolgozott élelmiszert fogyasztani, akkor biztosan tudod, hogy ebbe az étkezésbe a klasszikus pizza csakis csalókajaként fér bele. Persze azzal sincs semmi baj, mert az ízekről nem szabad lemondani akkor sem, ha leadnál pár kilót, mindössze a mennyiségekre kell figyelni.

De van más megoldás is: el lehet ám készíteni a kedvenc ételeket úgy is, hogy egészséges életmód vagy épp diéta-kompatibilisek legyenek. Ehhez talán kicsivel több utánajárás és energia szükséges, de megéri, mert egy idő után te magad is rájössz, mennyivel jobb így étkezni!

Szóval ha pizzát ennél, és eddig még nem tetted, próbáld ki a karfiolpizzát! Ha netán nem vagy oda ezért a zöldségért, akkor is érdemes megkóstolnod, mert elkészítve egyáltalán nem az fog beugrani róla, hogy karfiolt eszel. Gluténmentes, semmiféle liszt nem kell hozzá, a feltéteket az ízlésed szerint variálhatod. Eltelít, feltölt energiával, könnyű megemészteni, és alacsony a kalóriatartalma: egyszóval tökéletes ebéd, vacsora vagy akár nassolni való!

