Leadnál pár kilót viszonylag gyorsan? 3 tudományos módszer, amik segítenek, anélkül, hogy gondot okoznának

A különféle divatos módszereknek, a villámgyors súlyleadást "segítő" termékeknek, önmagunk éheztetésének komoly veszélyei vannak a szervezetre nézve. Egyrészt a szervezet raktározó üzemmódra vált, így lehet, hogy hirtelen lepattan néhány kiló, ám ahogy enyhítesz a szigoron, ezeknek a többszöröse kúszik vissza fénysebességgel. Nem beszélve arról, mit tesznek ezek a villámdiéták a gyomorral, a belekkel, a hormonrendszerrel...

Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy hosszútávon csakis az életmódváltás segít: ha minimalizálod a cukor és fehér liszt bevitelét, a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, rostdúsan és zöldségekben gazdagon étkezel, akkor is megtörténik a változás, és ez az, ami hosszú távon tartható.

Diéták helyett mindenképp erre buzdítanánk, de ha betartod a következő 3 dolgot, amik a szakértők szerint is nagyon hatékonyak, akkor hamarabb beindul a fogyás, mint gondolnád!

1000 Edzéstipp futáshoz Ha elszántad magad, már meg is tetted a legfontosabb lépést a futóvá váláshoz. Amire ezen kívül szükséged lesz, azt mind megtalálod a Runner’s World első könyvében. 1000 tippünk végigvezet az első lépéstől az első versenyig vezető úton. 2490 Ft 1990 Ft Megnézem

Simán belefér, ha több szénhidrátot eszel a verseny alatt- lesz egy nagyon pozitív hatása Edzés Nem érdekel Elolvasom

1. Óvatosan a szénhidrátokkal!

A szénhidrátok nagyon kellenek az edzéshez, ahhoz, hogy legyen energiánk, fontosak az agy működéséhez, ám ha túlzásba viszed a fogyasztásukat, a hízásban is nagy szerepük lesz. Ha csökkented a cukrok, a keményítők bevitelét, és úgy általában a szénhidrátbevitelt, akkor ahelyett, hogy a test a szénhidrátot égetné, a zsírt kezdi feldolgozni, hogy energiát nyerjen. A szénhidrát csökkentésének másik előnye, hogy leviszi az inzulinszintet, segít a veséknek a vizet kiüríteni, ez pedig csökkenti a puffadást. A szakértők szerint a szénhidrátok csökkentése eredményezi azt is, hogy jelentősen alábbhagy az éhségérzet is.

Persze nem minden esetben javasolt drasztikusan visszavenni a szénhidrátbevitelből: ha ülő munkát végezel és minimális mennyiségben sportolsz, akkor ez sokkal egyszerűbben kivitelezhető, mint akkor, ha aktív vagy, fizikai munkát végzel és nagyon sokat edzel. Ilyen esetekben nem is szabad drasztikusan csökkenteni a bevitelt, inkább arra kell figyelni, hogy a megfelelő szénhidrátok közül válogass:

Galéria / 10 kép A legjobb szénhidrátok, ha fogyni akarsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A cikk a Runner's World oldalánfolytatódik!

Galéria / 9 kép A fogyni vágyók kilenc leggyakoribb szarvashibája, amiktől leginkább hízni lehet Megnézem a galériát