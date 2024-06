Ha te is próbáltál már lefogyni az egészséged érdekében, biztosan tapasztaltad, hogy sajnos nem is olyan egyszerű ez. Több tényezőtől is függ, hogy mennyit sikerül leadnod és milyen gyorsan, az pedig már régóta nem titok, hogy az önsanyargató diéták és a napi párszáz kalória fogyasztása mennyire veszélyes. Még ha ezekkel gyorsan le is tudsz fogyni, garantáltan károsítod az egészséged, arról nem is beszélve, hogy amint abbahagyod, rögtön visszatérnek a leadott kilók.

Emiatt is javasolják szakértők, hogy egyszerre kell az egészséges étkezést és a sportolást ötvözni, hogy tényleg látványos legyen az alakváltás. Az ideális diétával kapcsolatban IDE KATTINTVA is olvashatsz tippeket, mi pedig most ebben a cikkben felfedjük, milyen mozgásformákat érdemes kipróbálnod. Ezek a sportok ugyanis nemcsak szuper elfoglaltságok, de egyúttal segítenek a leggyorsabban fogyni (persze bizonyos keretek között, hiszen a túl gyors fogyás nem egészséges).

Úszás

Az úszás fantasztikus sport, ami nagyon jól formálja a testet. Amikor hosszabb köröket úszol, beindul a kalóriaégetés, szinte a tested minden pontját erősíted közben, sőt, a hasadon lévő párnácskák eltűntetésében is nagy segítség. Érdemes belekezdeni, mert látványos lesz a változás!

Kedved támadt ahhoz, hogy kipróbáld magad az úszásban? Fantasztikus hírünk van, mert itt vannak a JOY-Napok (június 6-9.), az Intersportnál pedig 20% kedvezménnyel szerezheted be azokat a sportolási kiegészítőket, melyekre szükséged lehet. Legyen az fürdőruha, edzőeszköz az úszásod javítására, mind megtalálható náluk.

forrás: Dallas Morgan on Unsplash

Futás

Ha olyan sportot keresel, amit a szabadban is lehet végezni, ez lesz a te kedvenced. Oké, maga a futás egy kezdőnek talán nagy kihívás, fárasztó tud lenni és eleinte nem biztos, hogy nagy távokat sikerül lefutnod, de megéri kitartani. Azon túl, hogy gyorsítja az emésztést, remek módon égeti a zsírt, így ha kitartó vagy, elég hamar látható lesz a fogyás!

Kéne egy jó futócipő vagy felszerelés, esetleg egy okosóra, amivel nyomon követheted, mennyit futottál és miképp reagált erre a tested? Irány az Intersport a JOY-Napok alatt, hogy kedvezményesen legyen mindez a tiéd!

Tollaslabda

Ki gondolná, hogy sokak imádott strandos sportjátéka fantasztikus zsírégető? Nem csoda, hiszen tollasozás közben a teljes testedet átmozgatod, nemcsak a karodat: futsz, ugrálsz, mozogsz, így pedig a fogyás is beindul. Persze ehhez kell, hogy heti többször is játssz, de az biztos, hogy nem unatkozol közben, úgyhogy délutáni programnak is szuper!

Naná, hogy a tollaslabda-felszerelést is megveheted 20% kedvezménnyel a JOY-Napok alatt az Intersportnál!

forrás: Chethan Kanakamurthy on Unsplash

Boxolás

Egyre többen próbálják ki magukat a boxolás világában, és most nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy más személyekkel boxolnak. Sokan a boxzsák mellett maradnak, és ez teljesen ideális is, hiszen amúgy rendkívül jól segíti a fogyást ez a mozgásforma! Jól égeti a kalóriákat, a testedet teljesen átmozgatja, és a végén biztos, hogy tónusos karjaid lesznek!

Boxoláshoz szükséges eszközök is várnak rád az Intersportnál, úgyhogy a JOY-Napok alatt ne felejts el benézni, hogy kedvezményesen legyen tiéd minden, amire szükséged lehet!

Ezt olvastad már?

Galéria / 5 kép A hirtelen hasi hízás 5 oka: súlyos betegséget is jelezhet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás