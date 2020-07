Ahogy testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg, úgy ő sem egy klasszikus szülinappal lesz idén gazdagabb a koronavírus-járványnak köszönhetően. Bár a tradíció szerint a születésnapja alkalmából a londoni Westminster-apátságban aznap érte zúgnának a harangok, idén ez (is) elmarad, hiszen az apátság egészen augusztusig zárva tart. Minden bizonnyal ebből a kis herceg nem sokat észlelt volna amúgy sem, hiszen továbbra is a vidéki birtokukon, Norfolkban az Anmer Hallban töltik a mindennapokat. Nagyapja, Károly herceg néhány hete elárulta, hogy ő milyen ajándékkal készül az unokájának:

Különleges ajándékot kap György herceg a 7. születésnapjára Károly hercegtől Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ahogy az is bizonyos, hogy neki is jut majd egy saját torta, ez pedig az a csupacsokis finomság lesz, amelyet hagyományosan mindenkinek elkészít Katalin hercegné. Hogy a családot mennyire fogják ez alkalomból összeereszteni az persze továbbra is nagy kérdés, bár Beatrix hercegnő esküvője után az is megeshet, hogy épp György herceg születésnapja lesz az az esemény, amit szigorú távolságtartás mellett, mégis egy birtokon ünnepelhet az egész család. Ám addig is, nézzük hét olyan dolgot a ma hétéves hercegről, amit eddig nem tudhattunk!

Galéria / 7 kép 7 dolog, amit eddig nem tudtál György hercegről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria