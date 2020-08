György herceg viselkedése láttán egyértelmű, milyen jövőt szánnak neki

Amióta megszületett György herceg, a világ egyik legimádottabb gyermeke lett, amiben persze nagy szerepe van annak, hogy minden egyes hivatalos megjelenésen robbantotta a cukiságbombát. Nincs olyan alkalom, hogy ne üdvözölje integetéssel (ahogy egy hercegnek illik) a népet, de persze egy-egy mókás helyzet is belefért részéről. Tény, hogy a királyi család tagjai különleges neveltetésben részesülnek, ami alól persze Katalin és Vilmos gyermekei sem kivételek. A hercegné korábban többször elmondta, hogy számukra különösen fontos, hogy rangjuktól függetlenül udvariasságra neveljék a gyerekeiket. A kis György herceg pedig már számos alkalommal bizonyította is, hogy szülei, és dadái nem végeznek rossz munkát. Esetében ez talán még fontosabb lehet, hiszen jelenleg a harmadik helyen áll a trónöröklési sorrendben nagyapja, Károly herceg, és édesapja, Vilmos herceg után. Most mutatunk is három olyan esetet, amikor egyértelművé vált, hogy bizony a vér (és a jó neveltetés) nem válik vízzé.

1. Udvariasságot tanúsítani mindenkivel szemben

Vilmos herceg és családja, amikor a norfolki birtokon tölti a napokat, az ételek beszerzéséhez általában a kedvenc szupermarketjük, a Waitrose házhoz szállítását veszik igénybe. Azonban még a sokat tapasztalt kiszállítókat is sikerült meglepnie a kis György hercegnek. Ő ugyanis minden egyes kiszállításkor készségesen üdvözli a szállítókat, majd azonnal felajánlja segítségét! Ahogy a cég is elmondta, nagyon ritka az, hogy a vásárlók felajánlják, hogy cipekednek a kiszállítók helyett, így még inkább meglepte őket a sokadjára előforduló helyzet, amit a királyi család tagjai, Vilmos és György okoznak segítőkészségükkel.

Ritka, hogy valaki felajánlja a segítségét a szállítóknak. A Waitrose személyzete is meglepődött, (valamint nagyon hálás volt), amikor Vilmos herceg és György herceg rendszeresen üdvözölte őket. György herceg nagyon segítőkész, mindig kérdezi, hogy mit tehet értük. Nagyon érdeklődő gyerek. Általában könnyebb zacskókat adnak neki. Ez is tökéletesen megmutatja, hogy Vilmos herceg, mennyire két lábbal áll a földön, és hogy fontos számára, hogy a fia mindig udvarias és segítőkész legyen másokkal.

forrás: Getty Images Vilmos gondoskodik róla, hogy gyermekeiket udvariasságra neveljék.

2. Megbecsülni mások munkáját

A koronavírus-járvány miatt egy gyönyörű kezdeményezés indul: minden este tapssal köszönik meg az az emberek az egészségügyben dolgozók alázatos és nélkülözhetetlen munkáját. Természetesen ehhez Vilmos és Katalin gyermekei is csatlakoztak. És bár lássuk be, elég valószínűtlen, hogy a kicsik fejéből pattant ki az ötlet, azt a lelkesedést, ahogy végül a feladatot teljesítették nem lehet nyomásra végezni, így nagyon is biztos, hogy a nagyobbak, Sarolta és György már tisztában vannak fele, hogy milyen céllal is teszik mindezt a kamera előtt.

3. Kiállni a fontos ügyek mellett

Tavaly decemberben tátva maradt a világ szája, amikor II. Erzsébet királynő, Károly herceg, Vilmos herceg, valamint György herceg egy fotón mosolyogtak, miközben éppen a karácsonyi pudingokat készítették elő. Bizony, ritka pillanatok egyike, hogy ilyen szinten pillanthassunk bele a mindennapjaikba. Azonban tudni kell, hogy ez is egy nagyon nemes szándékért volt: a The Royal British Legion’s ‘Together at Christmas’ kezdeményezésének népszerűsítése érdekében készítették, amely jótékonysági szervezet célja, hogy extra támogatást biztosítson a Fegyveres erőknek és a veteránközösségeknek a hagyományosan az év végén megrendezett összejöveteleikre. A nemes kezdeményezéshez pedig természetesen György herceg is csatlakozott, aki korát megszégyenítően állta a sarat és viselkedett egyszerre rendkívül példásan, és édesen.

