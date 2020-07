Gyönyörű filmcsillaggal randizgat a Marvel-filmek Amerika Kapitánya, Chris Evans

Nem túl meglepő, hogy Chris Evans választása egy gyönyörű színésznőre esett. Amerika Kapitány megformálójaként nők milliói szerették meg a sztárt, aki hosszú epizódokon keresztül egyetlen nőért epekedett. Most úgy fest, az egyébként a magánéletével kapcsolatban szűkszavú, magát igen romantikus tipusnak valló Chris Evans is randizgat, nem is akárkivel: a napokban a Mamma Mia 2 csodaszép főszereplőjével, a fiatal "Meryl Streep" megformálójával, Lily James színésznővel kapták lencsevégre.

A két színész Londonban, a Mark's Club-ban, Mayfair-ben mulatott együtt, és közös taxival indultak el a helyszínről. A 31 éves színésznőről és a 39 éves Chris Evansről lesifotók is készültek, aminek egyelőre sok még nem látszik, csak annyi, hogy együtt voltak.

Egyelőre egyik sztár szóvívője sem nyilatkozott az ügyben, mi azonban nagyon kíváncsian várjuk a fejleményeket: imádnánk őket együtt!

Lily James korábban a The Crown színészével, Matt Smith-el volt együtt, ám ők decemberben szakítottak. Chris Evanst a színésznő Jenny Slate-tel hozták hírbe, ők a 2017-es Gifted forgatásán ismerkedtek meg.

